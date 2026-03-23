БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

17 болни деца от морбили в Бяла Слатина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази
заразените деца морбили бяла слатина били ваксинирани
Слушай новината

17 деца са се разболели от морбили в община Бяла Слатина, като към момента 9 случая вече са потвърдени, а останалите все още се изследват. Заболяването се разпространява основно сред деца – от бебета на няколко месеца до тийнейджъри, като има и един заразен от медицинския персонал.

Повечето от заболелите са приети в болница, но вече има и деца, които са изписани. Това показва, че ситуацията се следи, но все още е сериозна.

Морбили е силно заразно заболяване, което започва с температура, обрив и зачервени очи. При подобни симптоми родителите трябва да държат детето вкъщи и да потърсят лекар.

От здравното министерство напомнят, че най-сигурната защита е ваксината. Тя е безплатна и част от задължителния имунизационен календар. Специалистите съветват родителите да проверят дали децата им са имунизирани, защото това е най-добрият начин да се избегнат усложнения и разпространението на болестта.

Последвайте ни

Още от: У нас

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ