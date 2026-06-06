Да отпаднат ли националните външни оценявания след 4. и 10. клас?

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага националните външни оценявания след 4. и 10. клас да бъдат премахнати.

Според организацията тези изпити не влияят върху приема на учениците в следваща образователна степен и не определят бъдещото им развитие в училище. Затова от синдиката смятат, че те създават повече напрежение, отколкото реални ползи.

Оттам посочват, че подготовката за НВО често е свързана със стрес за учениците, учителите и родителите. Особено според тях това се отнася за четвъртокласниците, които за първи път се сблъскват с подобен изпитен формат.

Вместо да отпаднат всички национални оценявания, синдикатът предлага да останат тези, които имат значение за кандидатстването и приема на учениците в следващ етап на образованието.

Организацията настоява още за повече мерки срещу неграмотността и за допълнителна подкрепа за деца, които срещат трудности в обучението.

Предложението поставя въпрос, който засяга много ученици и родители – дали тези изпити помагат за по-добро образование, или създават излишно напрежение.