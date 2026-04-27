Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси

Над 600 000 евро в брой, близо 70 кг наркотици и боеприпаси са открити при неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари и разпространение на наркотици, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Специализираната операция на ГДБОП и ДАНС се е провела на 23 април 2026 г. след съвместна работа по случая от близо четири месеца.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имота и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 кг хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура, откъдето посочват, че обвиняемите по случая са четирима.

С определения от 26.04.2026 г. Софийски градски съд взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест.

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Четвъртият обвиняем се издирва.

