Новините 27.04.2026 г.

Кои са 100-те най-влиятелни личности за годината?

Списание „Тайм“ определи 100-те най-влиятелни личности за тази година. Папа Лъв XIV и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп са сред най-изтъкнатите световни лидери според изданието.

Как нови технологични очила могат да предпазват слуха?

Намаляването на слуха вече не е само въпрос на възраст. Слушалки, силна музика, шумни заведения и концерти – все повече млади хора започват да имат проблеми със слуха. Във Франция се тества нова технология – „умни очила“ с изкуствен интелект, които помагат на хората да чуват по-ясно.

160 млади шахматисти се състезаваха във фестивала „Питагор Елит“

160 млади шахматисти взеха участие във второто издание на международния фестивал „Питагор Елит“. Събитието събра млади умове и бъдещи шампиони до 10 и до 14 годишна възраст.

Създадоха ново приложение за фотография като алтернатива на Instagram

Лондонският фотограф Алан Шалер е създал приложението Irys – алтернатива на Instagram, насочена към фотографията, без лайкове и натиск от числа.

Артисти превърнаха мадридски квартал в огромно открито ателие

Артисти превърнаха мадридския квартал Маласаня в огромно открито ателие по време на ежегоден фестивал за улично изкуство. Графити артисти от пет континента рисуваха върху стени, витрини и щори на магазини и барове, като напълно промениха облика на квартала.

СПОРТ

България има своя нова европейска шампионка по фехтовка

България има европейски шампион по фехтовка. Вероника Василева спечели титлата на сабя на европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри (Италия). Тя грабна златото с победа над грузинката Александра Куваева с 15:11.

Пети медал за България от първенството по борба в Тирана

Ахмед Магамаев донесе пети медал за България от европейското първенство по борба в Тирана (Албания). Той спечели бронз в свободния стил при 97 кг след победа в малкия финал срещу Раду Лефтер от Молдова.

Арсенал се завърна на върха във Висшата лига

Арсенал отново е на върха във Висшата лига. В среща от 34-ия кръг „артилеристите“ си осигуриха победа у дома срещу Нюкасъл с 1:0.

Благотворителна инициатива „UNIRUN“ в подкрепа на бездомни кучета

Стотици бегачи се включиха в благотворителната инициатива „UNIRUN“ в столичния Западен парк. Четвъртото издание на първото по рода си студентско бягане в България този път застава зад инициативата „Every Dog Matters“.