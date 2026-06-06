Мадона изненада феновете с концерт в центъра на Ню Йорк

Madonna изненада стотици фенове с кратък концерт на известния площад Times Square.

Певицата се появи на специално изградена сцена и изпълни някои от своите песни пред събралата се публика. Неочакваното шоу беше част от подготовката за излизането на новия ѝ албум Confession II.

Новият музикален проект ще бъде пуснат през юли и е създаден съвместно с продуцента Стюарт Прайс, с когото Мадона работи и по един от най-успешните си албуми.

Феновете ще могат да видят звездата и по време на шоуто на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през юли. Там тя ще излезе на сцената заедно с Shakira и BTS.