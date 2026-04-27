Сергей Станишев за съдбата на БСП: Не можем да се сърдим на Радев за нашите грехове и грешки

Не можем да се сърдим на Румен Радев за нашите собствени грехове и грешки. Това коментира в "Още от деня" Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП, бивш премиер и председател на Столетницата в продължение на 13 години.

"Немалко от тези хора, които сега са при него, бяха буквално изтикани или изхвърлени от БСП в периода на Корнелия Нинова. Последните 10 години БСП много промени своя характер", заяви Станишев.

Ва въпрос какво стана с БСП, той отговори:

"Първо трябва да си отговорим на въпроса - какво стана с България? Случи се, че българите, гледайки седем последователни избора, безплодни в общи линии, неспособни да създадат устойчиво и смислено управление, инвестираха цялото си доверие в бившия президент Румен Радев и всъщност наказаха всички, които участваха в политиката през последните 5 години. Поне, които не дадоха отговор на основния въпрос, който беше повод за протестите от 2020 година – да се смени моделът и да настъпи политическа промяна в България. Това е тайната на успеха на „Прогресивна България“. Оттук нататък нещата са изцяло в ръцете на „Прогресивна България“. Конкретно на президента Радев, който ще бъде очевидно и министър-председател, защото голямото доверие е голяма отговорност."

По думите на Станишев хората ще прощават много слабости и грешки на новото управление.

"Дотолкова, доколкото той реализира това, което каза – да изметем олигархията. Защото това беше единственото ясно, отчетливо послание. Всички останали бяха доста по-мъгляви, неясни и обърнати в различни моменти към различни избиратели. Аз неслучайно преди два месеца или повече казах в едно интервю, че Румен Радев ще мине като прахосмукачка през всички партии. И така се и случи. БСП беше наказана, както и всички останали, впрочем. При нас беше най-болезнено, защото не прескочихме бариерата. Но аз предупреждавах БСП преди година и нещо, когато се взе решението да участва в коалиция с ГЕРБ, а после се оказа и с "ДПС- Ново начало", че цената ще бъде изключително висока. Особено за партия, която имаше 7,5% на миналите избори."

Станишев коментира и хипотеза, ако БСП беше влязла в парламента и дали щеше да е "младши партньор" в управлението на Румен Радев.

"Не съм сигурен дали това щеше да бъде добре за БСП. По-скоро напротив, колкото и може би абсурдно да звучи за една партия, която е извън парламента, защото тогава може би по-лесно щеше да бъде претопена от „Прогресивна България“ именно като младши партньор. Защото по много позиции, заявявани в кампанията, имаме идентични възгледи – и касае войната в Иран, и войната в Украйна, и по много други въпроси, които ни сближават. И тогава щеше да възникне още въпросът – за какво тогава е БСП, след като има голяма нова партия, която мисли същото? И тук има един акцент, който мисля, че е важен. Малко ми напомня поведението на „Прогресивна България“ на една фраза, която често се приписва на Тито, не знам дали е негова: „Даваме ляв мигач и завиваме надясно“. В говоренето в немалка степен имаше много такива жестове към избирателите на БСП, показвайки, че това е новото ляво. Едва ли не. Очевидно не е. Достатъчно е да прочетем програмата."

С тъга Сергей Станишев говори за съвпадането на отбелязването на 150-ата годишнина от Априлското въстание с кончината на видния публицист, журналист и фотограф Михаил Заимов, близък приятел на Станишев.

"Всяка нация има нужда от такива опорни дати, които ни напомнят защо съществуваме, кои сме, от къде сме тръгнали. Това въстание е било обречено - 10 000 -20 000 въстаници без оръжие, необучени срещу армия на една гигантска империя, но тя е победа на духа на българите, полага началото на модерната българска държава и показва на всички европейски народи, че българите са узряли и са готови да се борят за своята държава. Затова е важно да помним такива дати. Това честване почти съвпадна със смъртта на Мишо Заимов. Той беше човек с изключително чувство за историчност - кой сме ние, откъде сме тръгнали и накъде отиваме. И има изключителен принос и за българската култура. Едно от последните неща, които правеше преди година и нещо, беше българските тракийски съкровища да отидат в САЩ. Това беше в голяма степен и негова инициатива и дори в последните месеци успя да издаде спомените на Стоян Заимов - неговият прадядо, които са свързани с нашата Национално-освободителна борба. Имаше невероятно мъжество и през последната година, стотици хора, да не кажа хиляди, със светла тъга ще си мислят за него. Прави голяма чест на БНТ, че си променяте програмата, за да се запази този спомен", каза Станишев.

