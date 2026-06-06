Астронавти на МКС се подготвиха за евентуална евакуация

Петима астронавти на борда на Международна космическа станция бяха поставени в готовност за евентуална евакуация заради проблем с изтичане на въздух в руски модул на станцията.

По указание на NASA те облякоха скафандрите си и се преместиха в космически кораб, който е скачен към станцията и може да бъде използван при спешна ситуация.

Няколко часа по-късно тревогата беше отменена, след като специалистите продължиха да следят ситуацията и не се наложи евакуация.

Проблемът е свързан с малък теч на въздух в руския модул „Звезда“, който инженерите се опитват да отстранят. Според руската космическа агенция няма непосредствена опасност за екипажа или за работата на станцията.

В момента на борда на МКС се намират седем астронавти и космонавти от различни държави. Те продължават своята работа в орбита, докато експертите търсят окончателно решение на проблема.

Въпреки че подобни тревоги са редки, през цялата история на Международната космическа станция досега не се е налагала истинска аварийна евакуация на екипажа.