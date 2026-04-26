Розов празник в Зоопарка за Деня на фламингото

Софийска зоологическа градина отбелязва Световния ден на фламингото днес със специална програма за деца и родители.

Посетителите ще могат да участват в арт ателие, да правят тематични картички и маски, да решават загадки и да научат любопитни факти за тези впечатляващи птици.

В зоопарка живеят шест фламинга, а гостите ще разберат повече за различните видове по света – розово, чилийско, американско, андско, малко фламинго и фламинго на Джеймс.

Предвидено е и показно хранене на птиците.

От зоопарка предлагат и забавен дрескод – розови дрехи или аксесоари.

Интересен факт е, че заради затоплянето на климата фламингото вече се среща и в България. През 2014 г. за първи път са забелязани представители на фламингото на Атанасовското езеро. През последните години птиците дори започнаха да гнездят у нас.