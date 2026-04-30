9-годишно българче в битка за световна титла по кордов авиомоделизъм

9-годишно момче от град Аксаково мери сили с най-елитните състезатели в дисциплината кордов авиомоделизъм в Австралия.

Кубрат е обикновено 9-годишно момче, което ходи на училище. Но след часовете показва необикновени умения по кордова акробатика. Тренира усилено, за да участва в кръг от Световната купа, а веднага след това, отново в Австралия и на Световното първенство по кордов авиомоделизъм. Дни преди да отлети с майка си и баща си, който му е и личен треньор, Кубрат е на стадиона за поредната тренировка.

Кубрат Кирилов: ”Всяко свободно време, когато не вали и времето е хубаво, ние идваме тук на стадиона в Аксаково да тренираме.“

В Световната класация по кордов авиомоделизъм има включени 30 деца и младежи на възраст от 11 до 21 години. Кубрат е прецедент за този спорт, защото е най-малкият и е на 16-а позиция по точки. На състезанията сега също ще е най-малкият от всички.

Кирил Кирилов, баща на Кубрат: “Там са 18-20-годишни момчета и има шанс да им диша във врата, даже да ги прескочи. Ние сме подготвени затова, но каквото сабя покаже, както е казал българският народ.”

При кордовата акробатика електрически самолети са закачени на метални корди и с помощта на ръкохватка се определя посоката на машината, за да се правят различни фигури. И в това Кубрат е уникален -няма друго дете на неговата възраст в целия свят, което да прави всичките 15 фигури, определени от Световната федерация по авиомоделизъм. А той ги прави с лекота.

А по пътя към успеха Кубрат се радва и на подкрепата на своите съученици, които почти не пропускат негова тренировка.