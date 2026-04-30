Удари първият пленарен звънец на 52-рото Народно събрание

Първият пленарен звънец и старт на работата на 52-рото Народно събрание. Новите 240 се заклеха и избраха своя председател. Това е юристът и доктор по административно право Михаела Доцова от „Прогресивна България“.

В словото си пред народните избраници Доцова подчерта, че парламентът е поставен пред изпитанието да укрепи и възстанови правовата и независима България. Затова трябва да се направи всичко възможно да бъдат върнати добрите практики в законотворчеството, да се направи процесът предвидим и основан на дебат.