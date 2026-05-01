България отбелязва 150 години от Априлското въстание

Снимка: БТА
С възстановки на историческите събития в Копривщица, Клисура и Панагюрище страната отбелязва 150-годишнината от Априлското въстание. Началото на въстанието преди век и половина идва по-рано от планираното – след гръмнала пушка, убито заптие и написването на Кървавото писмо. Копривщица остава символ на борбата за свобода.

И днес там хората пазят паметта за събитията и я предават на следващите поколения. Потомци на участници във въстанието споделят, че се гордеят с жертвата на предците си и вярват, че тя не е забравена. Възстановките привличат хора от цялата страна.

Те показват колко силен е бил стремежът към свобода – дори когато хората са били готови да жертват всичко. В Клисура си припомнят и ролята на прочутите черешови топчета – символ на смелостта, с която въстаниците се изправят срещу османската войска.В Панагюрище също се почитат героите от 1876 година.

Участници във възстановките влизат в образите на исторически личности като Райна Княгиня. Априлското въстание остава символ на силния български дух – на хора, които избират свободата, въпреки риска и трудностите.

