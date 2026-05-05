Заради домакинството на Джиро д'Италия променят временно движението в София

Столичната община въвежда временна организация на движението в София заради домакинството на Джиро д'Италия. Във връзка с провеждането на финала на третия етап на Джиро д'Италия се въвежда временна организация на движението и паркирането.

За да се гарантира безопасността на участниците и гражданите се налагат следните промени за периода 7 - 11 май 2026 г.:

От 3.00 ч. на 7 май до 6.00 ч. на 11 май 2026 г. се забранява влизането и паркирането на пътни превозни средства на пл. "Николай Гяуров".

От 15.00 ч. на 9 май 2026 г. се забранява паркирането при паметника "Цар Освободител", както и паркирането по ул. "15-ти ноември" (в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Оборище").

От 19.00 ч. на 9 май до 6.00 ч. на 11 май 2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по:

"Цар Освободител" (в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Г.С. Раковски");

пл. "Народно събрание";

ул. "15-ти ноември";

дъгата зад пл. "Александър Невски";

ул. "19-ти февруари".

В неделя, 10 май 2026 г., от полунощ до 4.30 ч. ще се извършват технически дейности по цялото трасе на финала в София.

От 4.00 ч. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. "Оборище" (от пл. "Александър Невски" до бул. "Васил Левски");

ул. "11-ти август" (от ул. "Московска" до пл. "Александър Невски");

ул. "Дунав" (от ул. "Московска" до пл. „Александър Невски");

ул. "Московска" (от пл. "Гина Кунчева" до ул. "Г.С. Раковски").

От 6.00 ч. до 23.00 ч. ще са затворени за движение:

o ул. "Оборище" (в участъка от пл. "Александър Невски" до бул. "Васил Левски");

o пл. "Александър Невски" (северно от ул. "Оборище");

o ул. "Дунав" (от ул. "Московска" до пл. "Александър Невски");

o ул. "11-ти август" (от ул. "Московска" до пл. "Александър Невски");

o ул. "Московска" (от пл. "Гина Кунчева" до ул. "Г.С. Раковски").

От 6.00 ч. до 22.00 ч. ще са затворени за движение:

o ул. "Ген. Гурко" (в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви").

От 12.00 до 22.00 ч. ще е затворено за движение и трасето:

бул. "Васил Левски" (в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Ген. Гурко");

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" (в участъка от ул. "Ген. Гурко" до бул. "Цар Освободител", в двете посоки);

бул. "Цар Освободител" (в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви");

бул. "Цариградско шосе" (в участъка от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до ул. "Димитър Пешев");

ул. "Самоковско шосе"/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. "Копенхаген").

От 21.00 ч. на 10 май до 6.00 ч. на 11 май 2026 г. движението по ул. "Ген. Гурко" ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.

За да се избегнат задръствания и затруднения в придвижването, Столичната община препоръчва на шофьорите да планират маршрутите си предварително, използвайки мобилните приложения Google Maps и Waze, където затворените участъци ще бъдат своевременно отразени.

Пълна информация за организацията на движението може да намерите ТУК.