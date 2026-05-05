Заради домакинството на Джиро д'Италия променят временно движението в София

Временната организация на движението ще бъде за периода 7 - 11 май 2026 г.

Столичната община въвежда временна организация на движението в София заради домакинството на Джиро д'Италия. Във връзка с провеждането на финала на третия етап на Джиро д'Италия се въвежда временна организация на движението и паркирането.

За да се гарантира безопасността на участниците и гражданите се налагат следните промени за периода 7 - 11 май 2026 г.:

От 3.00 ч. на 7 май до 6.00 ч. на 11 май 2026 г. се забранява влизането и паркирането на пътни превозни средства на пл. "Николай Гяуров".

От 15.00 ч. на 9 май 2026 г. се забранява паркирането при паметника "Цар Освободител", както и паркирането по ул. "15-ти ноември" (в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Оборище").

  • От 19.00 ч. на 9 май до 6.00 ч. на 11 май 2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по:

"Цар Освободител" (в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Г.С. Раковски");

пл. "Народно събрание";

ул. "15-ти ноември";

дъгата зад пл. "Александър Невски";

ул. "19-ти февруари".

В неделя, 10 май 2026 г., от полунощ до 4.30 ч. ще се извършват технически дейности по цялото трасе на финала в София.

  • От 4.00 ч. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. "Оборище" (от пл. "Александър Невски" до бул. "Васил Левски");

ул. "11-ти август" (от ул. "Московска" до пл. "Александър Невски");

ул. "Дунав" (от ул. "Московска" до пл. „Александър Невски");

ул. "Московска" (от пл. "Гина Кунчева" до ул. "Г.С. Раковски").

  • От 6.00 ч. до 23.00 ч. ще са затворени за движение:

o ул. "Оборище" (в участъка от пл. "Александър Невски" до бул. "Васил Левски");

o пл. "Александър Невски" (северно от ул. "Оборище");

o ул. "Дунав" (от ул. "Московска" до пл. "Александър Невски");

o ул. "11-ти август" (от ул. "Московска" до пл. "Александър Невски");

o ул. "Московска" (от пл. "Гина Кунчева" до ул. "Г.С. Раковски").

  • От 6.00 ч. до 22.00 ч. ще са затворени за движение:

o ул. "Ген. Гурко" (в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви").

  • От 12.00 до 22.00 ч. ще е затворено за движение и трасето:

бул. "Васил Левски" (в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Ген. Гурко");

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" (в участъка от ул. "Ген. Гурко" до бул. "Цар Освободител", в двете посоки);

бул. "Цар Освободител" (в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви");

бул. "Цариградско шосе" (в участъка от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до ул. "Димитър Пешев");

ул. "Самоковско шосе"/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. "Копенхаген").

  • От 21.00 ч. на 10 май до 6.00 ч. на 11 май 2026 г. движението по ул. "Ген. Гурко" ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.

За да се избегнат задръствания и затруднения в придвижването, Столичната община препоръчва на шофьорите да планират маршрутите си предварително, използвайки мобилните приложения Google Maps и Waze, където затворените участъци ще бъдат своевременно отразени.

Пълна информация за организацията на движението може да намерите ТУК.

