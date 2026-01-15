Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл в Манакор

Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов продължава с великолепното си представяне и при мъжете. 17-годишният българин се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванов се наложи с 6:4, 6:4 над 23-годишния Матиес Торес Рамис. Двубоят продължи точно 100 минути. Във втория кръг младият българин ще се изправи срещу поставения под №4 в схемата Серхио Калехон Ернандо. 21-годишният испанец заема 527-о място в световната ранглиста.