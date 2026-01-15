Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в София хале

Тежък инцидент в София - млад мъж загина, след като хале на автокъща се срути при ремонтни дейности на ул. "Суходолска". Още двама души са извадени изпод отломките.

След първоначалната проверка стана ясно, че халето е незаконно. Все още обаче не се знае кой е издал разрешение за строежа.

инж. Румен Полимеров, "Контрол по строителството" в район "Красна поляна": "Днес и вчера са го правили. Паднало е поради некомпетентна изработка. Сега правим проверки за строителни книжа. То, че е незаконно, незаконно е. Начинът, по който е изпълнено, е предвещавало да се случи това нещо. Това си е било очаквано да стане. Лошото е, че е взело жертва."

Пострадали са двама мъже - на 50 и на 51 години, настанени са в "Пирогов" и ВМА.

Докато екипът ни беше на място, не се появи собственик на автокъщата. Свързахме се със собственика на една от автокъщите, които се намират на този адрес, за внос на автомобили. Той заяви, че частта с инцидента не е негова, а на негов колега. Потърсихме и другия собственик, но той не отговори на нашите обаждания.

Не е ясно и кой е поръчал строежа на халето.

"Питам двама кои са и дали са строителите, един с пръст ми отговаря не."

Тепърва ще се изясняват причините за инцидента.

Снимки: БТА