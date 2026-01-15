БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в София хале

Алекс Христов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тежък инцидент в София - млад мъж загина, след като хале на автокъща се срути при ремонтни дейности на ул. "Суходолска". Още двама души са извадени изпод отломките.

След първоначалната проверка стана ясно, че халето е незаконно. Все още обаче не се знае кой е издал разрешение за строежа.

инж. Румен Полимеров, "Контрол по строителството" в район "Красна поляна": "Днес и вчера са го правили. Паднало е поради некомпетентна изработка. Сега правим проверки за строителни книжа. То, че е незаконно, незаконно е. Начинът, по който е изпълнено, е предвещавало да се случи това нещо. Това си е било очаквано да стане. Лошото е, че е взело жертва."

Пострадали са двама мъже - на 50 и на 51 години, настанени са в "Пирогов" и ВМА.

Докато екипът ни беше на място, не се появи собственик на автокъщата. Свързахме се със собственика на една от автокъщите, които се намират на този адрес, за внос на автомобили. Той заяви, че частта с инцидента не е негова, а на негов колега. Потърсихме и другия собственик, но той не отговори на нашите обаждания.

Не е ясно и кой е поръчал строежа на халето.

"Питам двама кои са и дали са строителите, един с пръст ми отговаря не."

Тепърва ще се изясняват причините за инцидента.

Снимки: БТА

