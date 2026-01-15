БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Парламентарната правна комисия отхвърли на първо четене на предстоящите избори да се гласува само с машини, а всички разписки да се броят контролно. Депутатите от комисията обаче приеха на второ четене текстове, с които се въвежда гласуване със сканиращи устройства, които отчитат резултата.

Как ще гласуваме на предстоящите избори не е ясно по две причини. Първо, законопроектите се гледат в комисия. От това гласуване можем да предположим, че пленарна зала ще подкрепи въвеждането на сканиращите устройства, но докато законопроектът не бъде окончателно приет, нищо сигурно не може да се каже. Второ, не е ясно дали за оставащите около два месеца и половина до изборите могат да бъдат доставени и стандартизирани новите машини. Така че е възможно на изборите пролетта да гласуваме както и на предишните - с машините, които имаме, и с хартиени бюлетини - според предпочитанията на избирателя.

Аргументите на ПП-ДБ, че най-честните избори и с най-малко нарушения са произведени със 100% машинно гласуване, от мнозинството и експерти контрираха с довода, че при смесеното гласуване над 60% от избирателите гласуват с хартиена бюлетина.

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Проведените избори са били с най-малко нарушения, с най-малко недействителни бюлетини и с най-бързо отчетени изборни резултати, без да бъдат оспорени."

адвокат Валя Гигова, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет: "Ние казахме, че сме против 100% машинен вот и смятаме, че след като статистиката показва 70 към 30, хартиената бюлетина трябва да бъде запазена."

Бранимир Балачев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Ще защитавам интересите на тези 1,5 млн., които очевидно не дават вяра на тези машини и ще искам да защитя тяхното право те да гласуват на хартия."

Петър Петров, ПГ на "Възраждане": "Машинното гласуване да не се провежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, с други думи там да се гласува с хартия. Това, дами и господа вносители, създава много проблеми."

Георги Кръстев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ не сме против машинното гласуване. поради тази причина ние заявяваме и сме го подкрепяли винаги, че сме за смесено гласуване с хартия и с машини."

Така с шест гласа "за", седем "против" и седем "въздържал се" отхвърли на първо четене предложението за 100% машинно гласуване. На второ четене обаче депутатите обсъдиха дали да се въведе гласуване със сканиращи машини. От ПП-ДБ обясниха защо няма да подкрепят това предложение, което и те са внесли преди година.

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Тези изменения бяха направени преди повече от една година с хоризонт президентските избори. Два месеца преди предсрочните парламентарни избори каквито и да било фундаментални проблеми в организацията и провеждането изборния процес просто са невъзможни."

Спор дали сегашните машини или сканиращите са по-сигурни стана център на дебата.

Станислав Анастасов, "ДПС - Ново начало": "Г-н Божанов, бяхме с представители на вашата партия, когато се представяха такива машини. Няма да уточнявам къде и кога. Моля ви, малко памет да имате. Забравяте сглобката, забравяте работи, имаше 4 - 5 партии, когато се представяха такива машини."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Аз не съм бил някъде там, където вие твърдите, извадете си имената. Тези отговори вие твърдите, че са дадени. Дайте ги на комисията, дайте ги на парламента."

Стоил Цицелков, обществен съвет на ЦИК: "Аз твърдя, че такива скенери не се ползват никъде в Европа."

На второ четене в комисията обаче приеха да се гласува със сканиращи машини, ако такива не могат да бъдат доставени обаче депутати предвиждат да гласуват разпоредба, с която да запазят сегашния начин на гласуване. с познатите ни машини и с хартиени бюлетини.

По темата работиха Иво Никодимов и Тихомир Игнатов

#правна комисия #изборно законодателство

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
6
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
4
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Политика

Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София
Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София
Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток" Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток"
Чете се за: 03:25 мин.
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
Чете се за: 02:10 мин.
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ