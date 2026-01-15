Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори

Парламентарната правна комисия отхвърли на първо четене на предстоящите избори да се гласува само с машини, а всички разписки да се броят контролно. Депутатите от комисията обаче приеха на второ четене текстове, с които се въвежда гласуване със сканиращи устройства, които отчитат резултата.

Как ще гласуваме на предстоящите избори не е ясно по две причини. Първо, законопроектите се гледат в комисия. От това гласуване можем да предположим, че пленарна зала ще подкрепи въвеждането на сканиращите устройства, но докато законопроектът не бъде окончателно приет, нищо сигурно не може да се каже. Второ, не е ясно дали за оставащите около два месеца и половина до изборите могат да бъдат доставени и стандартизирани новите машини. Така че е възможно на изборите пролетта да гласуваме както и на предишните - с машините, които имаме, и с хартиени бюлетини - според предпочитанията на избирателя.

Аргументите на ПП-ДБ, че най-честните избори и с най-малко нарушения са произведени със 100% машинно гласуване, от мнозинството и експерти контрираха с довода, че при смесеното гласуване над 60% от избирателите гласуват с хартиена бюлетина.

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Проведените избори са били с най-малко нарушения, с най-малко недействителни бюлетини и с най-бързо отчетени изборни резултати, без да бъдат оспорени." адвокат Валя Гигова, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет: "Ние казахме, че сме против 100% машинен вот и смятаме, че след като статистиката показва 70 към 30, хартиената бюлетина трябва да бъде запазена." Бранимир Балачев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Ще защитавам интересите на тези 1,5 млн., които очевидно не дават вяра на тези машини и ще искам да защитя тяхното право те да гласуват на хартия." Петър Петров, ПГ на "Възраждане": "Машинното гласуване да не се провежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, с други думи там да се гласува с хартия. Това, дами и господа вносители, създава много проблеми." Георги Кръстев, ПГ на ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ не сме против машинното гласуване. поради тази причина ние заявяваме и сме го подкрепяли винаги, че сме за смесено гласуване с хартия и с машини."

Така с шест гласа "за", седем "против" и седем "въздържал се" отхвърли на първо четене предложението за 100% машинно гласуване. На второ четене обаче депутатите обсъдиха дали да се въведе гласуване със сканиращи машини. От ПП-ДБ обясниха защо няма да подкрепят това предложение, което и те са внесли преди година.

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Тези изменения бяха направени преди повече от една година с хоризонт президентските избори. Два месеца преди предсрочните парламентарни избори каквито и да било фундаментални проблеми в организацията и провеждането изборния процес просто са невъзможни."

Спор дали сегашните машини или сканиращите са по-сигурни стана център на дебата.

Станислав Анастасов, "ДПС - Ново начало": "Г-н Божанов, бяхме с представители на вашата партия, когато се представяха такива машини. Няма да уточнявам къде и кога. Моля ви, малко памет да имате. Забравяте сглобката, забравяте работи, имаше 4 - 5 партии, когато се представяха такива машини."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Аз не съм бил някъде там, където вие твърдите, извадете си имената. Тези отговори вие твърдите, че са дадени. Дайте ги на комисията, дайте ги на парламента." Стоил Цицелков, обществен съвет на ЦИК: "Аз твърдя, че такива скенери не се ползват никъде в Европа."

На второ четене в комисията обаче приеха да се гласува със сканиращи машини, ако такива не могат да бъдат доставени обаче депутати предвиждат да гласуват разпоредба, с която да запазят сегашния начин на гласуване. с познатите ни машини и с хартиени бюлетини.

По темата работиха Иво Никодимов и Тихомир Игнатов