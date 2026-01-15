БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Родители на деца от Начално училище "Михаил Лъкатник" в Бургас организираха мълчалив протест пред сградата на училището. Те настояват за по-адекватни действия от страна на ръководството заради повтарящи се конфликти в класната стая и коридорите, свързани с прояви на физическа и вербална агресия от ученик във втори клас. Регионалният инспекторат по образованието е започнал проверка по случая.

Част от родителите в класа вече са преместили децата си, като към момента в класа са останали едва 10 деца.

Веселина Иванова, майка на дете от 2-ри клас: "Нашето дете има психически и физически тормоз, заключване в тоалетната, биене. От 22 деца останахме 10 деца. Няма никакъв учебен процес."

Дани Сотирова, майка на дете от 2-ри клас: "Всекидневен тормоз към сина ми, всекидневни обиди, псувни, късане на тетрадки, раницата му е събаряна. Той не иска да учи вече тук, всеки ден става с рев."

Мариета Добринова, майка на дете от съседен клас: "Не пият вода, за да не отидат до тоалетна, защото де притесняват, че ще бъдат тормозени."

Диляна Кирова, майка: "Проявява психическа, физическа и дори сексуална агресия, колкото и да е жалко да го кажа за дете на 8 години. Подавали сме безброй жалби до всички институции. Сменил е две или три паралелки е нашето училище. Преди това е бил в друго училище и преди това е сменил две детски градини."

Екипът ни разговаря с майката на детето, която отказа да застане пред камера, но отрече твърденията на останалите родители.

След първите сигнали са взети мерки – поставена е камера в стаята и е осигурена допълнителна подкрепа за ученика, но без резултат.

Зорница Колева, директор на НБУ "Михаил Лъкатник" - Бургас: "Искахме да предприемем нещо, което да успокои ситуацията в класа, включително всички деца. Направихме искане до регионален екип за подкрепа в процеса на приобщаващо образование, дойдоха колеги, обследваха ученика, направиха необходимото, излязоха със становище и вече имаме план за допълнителна подкрепа."

Валентина Камалиева, началник на РУО - Бургас: "Ще има работа с логопед, психолог и ресурсен учител. Отделно училището е назначило помощник на учителя, който да бъде заедно с детето. Имам информация, че родителите съдействат."

Срещу директорката вече е наложено дисциплинарно наказание за допуснати нарушения. Подавани са и жалби за упражняван натиск върху учители.

Константин Янков, председател на СБУ - Бургас: "Искат се писмени обяснения по коридорите, защо не са в час, закъснели са с една минута и всякакви други дреболии, които водят до едно напрежение и стресова ситуация в едно училище. Жалбите са дотолкова, колкото директора се държи крайно некомуникативно."

Валентина Камалиева, началник на РУО - Бургас: "Има доста жалби и сигнали в РУО и ние като институция сме предприели всички необходими действия, извършени са проверки на място."

От утре директорката излиза в едногодишен неплатен отпуск, а резултатът от проверките на регионалния инспекторат ще станат ясни след месец.

