ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Предстои съществено застудяване, но временно

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След временното затопляне предстои съществено застудяване, но също временно.

Според по-дългосрочните прогнози във вторник ще започне относително затопляне, което също ще бъде временно. Около 23 януари отново се очаква застудяване. С няколко думи - през втората половина от месеца температурите в страната ще са около и под климатичните норми, а валежите - около и над обичайните за това време от годината.

През нощта в югозападната половина от страната ще бъде безоблачно, но в останалата част от страната облачността ще се увеличава.

Минималните температури утре ще останат почти без промяна, в повечето райони между минус 3 и 2°, по Черноморието - между 0 и 6°, в София, колкото и тази сутрин, около нулата.

През деня със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и към 14.00 часа ще са от минус 3° в североизточните до 10° - 12° в крайните югозападни райони, където ще има и слънчеви часове. В останалата част от страната ще бъде с валежи, първо от дъжд, които със застудяването ще преминат в сняг, първо в Североизточна, където е обявено и и предупреждение за опасност от поледици.

И в планините ще има слаби валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който и там постепенно ще се ориентира от североизток.

В западните части на Европа, както и на Пиренейския полуостров, ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Сняг ще вали на Скандинавския полуостров. В Източна Европа ще преобладава облачно и мъгливо време, с максимални температури под нулата.

По-студен въздух от там ще се спуска към Балканите, температурите в североизточните райони от полуострова ще се понижават.

У нас през почивните дни и в началото на новата седмица отново ще бъде много студено. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 6° в северните, до 2° - 3° в крайните южни части от страната. Ще остане ветровито, а в източните и планинските райони са възможни слаби превалявания от сняг.

Във вторник ще има повече слънчеви часове, вятърът ще отслабне, а дневните температури ще се повишат слабо.

#прогноза за времето #новини в Метрото

