Лъчезар Димов: Правим всичко възможно да имаме поколение, което да ни кара да се гордеем

Лъчезар Димов е категоричен, че България не трябва да изпуска своите футболни таланти зад граница. Директорът „Развитие“ на детско-юношеския футбол към БФС разкри подробности за идентифициране на играчи с български произход в чужбина.

Пред БНТ той говори повече за първия селекционен лагер, който се проведе в САЩ.

„Това, че ние разглеждаме всички състезатели зад граница, не означава, че нямаме такива в България. По скоро този тези лагери имат за цел да увеличат броя на талантливите български състезатели и ние да ги спечелим на наша страна. Правим абсолютно всичко възможно да осигурим най-добрата среда за тях, да имаме едно успешно българско поколение, което да ни кара да се гордеем и да ходим на стадиона заради тях."

Димов говори още и за интереса от страна на участниците.

"95% от тях говорят блестящо български, също така са доста запознати какво се случва в българския футбол. Демонстрират надежда относно това да играят за България“, завърши той.