Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Лъчезар Димов: Правим всичко възможно да имаме поколение, което да ни кара да се гордеем

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Лагерите зад граница имат за цел да увеличат броя на талантливите български състезатели, сподели директорът "Развитие" към БФС.

Лъчезар Димов е категоричен, че България не трябва да изпуска своите футболни таланти зад граница. Директорът „Развитие“ на детско-юношеския футбол към БФС разкри подробности за идентифициране на играчи с български произход в чужбина.

Пред БНТ той говори повече за първия селекционен лагер, който се проведе в САЩ.

„Това, че ние разглеждаме всички състезатели зад граница, не означава, че нямаме такива в България. По скоро този тези лагери имат за цел да увеличат броя на талантливите български състезатели и ние да ги спечелим на наша страна. Правим абсолютно всичко възможно да осигурим най-добрата среда за тях, да имаме едно успешно българско поколение, което да ни кара да се гордеем и да ходим на стадиона заради тях."

Димов говори още и за интереса от страна на участниците.

"95% от тях говорят блестящо български, също така са доста запознати какво се случва в българския футбол. Демонстрират надежда относно това да играят за България“, завърши той.

#Български футболен съюз (БФС) #Лъчезар Димов

Спортни новини 15.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 15.01.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3 Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:42 мин.
Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч.
БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 15.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 15.01.2026 г., 06:30 ч.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
