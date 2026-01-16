БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен

У нас
Отиваме на избори, заяви президентът Румен Радев

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Президентът Румен Радев връчи третия и последен проучвателен мандат за съставяне на кабинет в рамките на този парламент. Той реши да даде папката на "Алианс за права и свободи". АПС върна веднага папката с мандата неизпълнен.

„Неслучайно избрах да връча третия мандат на АПС. АПС беше подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са под различна форма на въздействие. Връчвам Ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат етническо напрежение, за което няма никаква почва в България и което обслужва единствено техните теснопартийни и най-вече лични интереси. Заповядвайте да обявите вашата позиция – дали ще вземете мандата и ще търсите мнозинство в рамките на 51-ото НС или ще поемем към решаването на тази криза с провеждането на извънредни парламентарни избори“, каза президентът Румен Радев.

На свой ред от "Алианс за права и свободи" обявиха, че връщат третия мандат неизпълнен.

"Благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението "превзетата държава". От името на парламентарната група на АПС приемаме това ваше решение да връчите третия проучвателен мандат за правителство като много отговорно за нас предизвикателство и разбира се, жест и оценка. Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има своите сензитивни усещания за това, което чухме през декември месец по площадите в България. Защото ние не само чухме, ние съпреживяхме този обществен отклик, защото при нас започна година и половина по-рано. Ние първи надигнахме глас да говорим за явлението, което се задава и когато разбрахме, че тази оценка вече е национална, че обществото видя какво се случва, ние бяхме редом с тях по площадите. Осъзнато и отговорно нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни, демократични избори“, каза председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Отиваме на избори", заключи президентът Румен Радев.

Дотук се стигна след като вчера ПП-ДБ получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат. Според втората политическа сила в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство.

В началото на седмицата ГЕРБ-СДС също върна нереализиран първия мандат.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца

#АПС #президента Румен Радев #трети мандат

