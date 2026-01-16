БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест

У нас
Ясно трябва да кажем, че сектор замеделие е против тази сделка - това заяви в "Денят започва" Росица Жекова, която е член на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

"Ние не сме само солидарни. Ние ще изпитаме огромна тежест от поредния внос на стока, която е произведена по регламенти, които не отговарят на европейски".

Каква тежест ще понесете? Това за цени ли говорите? За пазари ли говорите? За какво?

"И за двете. България, както и всички европейски други държави, преживяха стрес по отношение на украинския внос. Това всички го коментирахме доста дълго време. Европейската комисия не успя да се справи с тази тежест. Предстои в момента в Европа, след разписването на сделката Меркосур, да влезе на нова стока, която е първо ГМО, това трябва ясно да го кажем, второ е произведено с препарати, които не са позволени в Европа. Тоест всеки един потребител на Европа трябва да се притеснява от това, което просто предстои".

#сделка с Меркосур #български земеделци

