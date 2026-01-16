БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втора фаза на мира в Газа: Тръмп ще обяви членовете на Съвета за мир

Биляна Бонева
Чете се за: 00:55 мин.
По света
По думите му "това е най-великият и престижен съвет, сформиран някога и някъде"

Втора фаза на мира в Газа: Тръмп ще обяви членовете на Съвета за мир
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е сформирал "Съвета за мир" за Газа и съвсем скоро ще обяви членовете му.

По думите на Тръмп "това е най-великият и престижен съвет, сформиран някога и някъде".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви преди дни, че бившият външен министър Николай Младенов ще бъде генерален директор на Съвета.

Според Ройтерс, българският дипломат лично е подбрал състава на 14-членния комитет от палестински технократи, които поеха управлението на Ивицата Газа.

Източници, близки до преговорите твърдят, че вчера Младенов е разговарял с палестинско технократично правителство, което е провело първото си заседание в Кайро.

ДоналдТръмп заяви, че подкрепя „новоназначеното палестинско технократично правителство“.

