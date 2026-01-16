Втора фаза на мира в Газа: Тръмп ще обяви членовете на Съвета за мир

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е сформирал "Съвета за мир" за Газа и съвсем скоро ще обяви членовете му.



По думите на Тръмп "това е най-великият и престижен съвет, сформиран някога и някъде".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви преди дни, че бившият външен министър Николай Младенов ще бъде генерален директор на Съвета.

Според Ройтерс, българският дипломат лично е подбрал състава на 14-членния комитет от палестински технократи, които поеха управлението на Ивицата Газа.

Източници, близки до преговорите твърдят, че вчера Младенов е разговарял с палестинско технократично правителство, което е провело първото си заседание в Кайро.

ДоналдТръмп заяви, че подкрепя „новоназначеното палестинско технократично правителство“.