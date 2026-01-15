БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Николай Младенов подбира новото управление на Газа

Снимка: БНТ/Архив
Българският дипломат Николай Младенов лично е избрал новото временно ръководство, което трябва да поеме управлението на ивицата Газа. Това съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на вътрешен документ.

Става дума за 14-членен комитет от палестински технократи – експерти без пряка партийна обвързаност. В него влизат представители на частния сектор и неправителствени организации. Начело на структурата ще застане Али Шаат – бивш заместник-министър, отговарял за развитието на индустриалните зони.

Очаква се Николай Младенов да бъде представител на Съвета за мир, създаден от администрацията на Доналд Тръмп, който ще работи директно на терен в Газа.

Началото на втората фаза от мирния план беше обявено от съветника на американския президент Стив Уиткоф, но без да бъдат оповестени имена. Повече подробности се очакват през следващата седмица на международния форум в Давос.

Според плана Израел трябва да изтегли войските си от Газа, а палестинската групировка Хамас да се разоръжи и да върне последния останал заложник. Предстои и мащабно възстановяване на територията след близо две години война.

