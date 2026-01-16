Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя политическите идеи и да е състезание преди избори

Фокусът върху изборната технология не трябва да се превръща в подмяна на политическите идеи и политическото състезание преди избори. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, който участва в днешния парламентарен блицконтрол. Той отговори на въпрос на ПП-ДБ за готовността на кабинета за закупуването на нови устройства за обезпечаване на предстоящия предсрочен вот.

Дончев припомни, че Министерският съвет осигурява логистичната подкрепа за изборите, а ЦИК е "господарят на изборния процес", като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона.

Попитан дали е предвиден бюджет за закупуването на нови устройства за предсрочния вот, Дончев заяви:

"Държавата няма бюджет. Имаме до разходните тавани на миналата година или 1/12. Това не е бюджет и няма заделени инвестиционни разходи".

Дончев отбеляза още, че изборната технология и преди е била променяна в последния момент.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че това, което се готви е пълен саботаж на изборния процес.