АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук, заяви новото попълнение на Левски.

Армстронг Око-Флекс: Левски е правилното място за мен
Слушай новината

Армстронг Око-Флекс смята, че Левски е правилното място за него. Ирландецът, който се забърка в трансферна драма с досегашния си отбор – Ботев Пловдив, сподели, че е амбициран да помогне на „сините“ да постигнат своите цели.

Крилото говори пред клубната телевизия на столичния тим.

"Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук. Това е добра възможност за мен. Готов съм да играя и да се боря за този клуб. Играх срещу всички тимове в България и срещу Левски бе най-трудният мач този сезон. Отборът е на първо място в класирането, бори се да спечелят титлата и купата. За мен Левски е правилното място. Всички в клуба, както и треньорът ми показаха, че ме искат. Затова съм тук", започна той.

"Не съм гледал мачовете на Левски в Европа, но знам, че отпаднаха нещастно от АЗ Алкмаар. Но е добре, че отборът се е борил с топ клубове в Европа. Треньорът е амбициозен, аз съм амбициозен, сигурен съм, че целият състав е много амбициозен. Играх срещу Лудогорец и няма причина да не се борим и за трите купи. Аз съм тук, за да помогна да преследваме тази цел", каза още ирландецът.

"Имах възможността да получа развитие в големи школи като тези на Арсенал, Селтик и Уест Хем. След това направих стъпката към мъжкия футбол в Суонси и Цюрих, а след това се озовах в Ботев, а сега в Левски. Бил съм на много места, но сега съм фокусиран само върху Левски", допълни крилото.

"Знам, че Левски има най-много фенове в България, усетих го на мача с Ботев, когато те изглеждаха почти като домакини. Феновете са страхотни и искам да им кажа,че ще се боря на 100% във всеки мач за тях. Само Левски!", завърши Око-Флекс.

#Армстронг Око-Флекс #Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЛЕВСКИ

