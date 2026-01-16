Армстронг Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Армстронг Око-Флекс смята, че Левски е правилното място за него. Ирландецът, който се забърка в трансферна драма с досегашния си отбор – Ботев Пловдив, сподели, че е амбициран да помогне на „сините“ да постигнат своите цели.

Крилото говори пред клубната телевизия на столичния тим.

"Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук. Това е добра възможност за мен. Готов съм да играя и да се боря за този клуб. Играх срещу всички тимове в България и срещу Левски бе най-трудният мач този сезон. Отборът е на първо място в класирането, бори се да спечелят титлата и купата. За мен Левски е правилното място. Всички в клуба, както и треньорът ми показаха, че ме искат. Затова съм тук", започна той.

"Не съм гледал мачовете на Левски в Европа, но знам, че отпаднаха нещастно от АЗ Алкмаар. Но е добре, че отборът се е борил с топ клубове в Европа. Треньорът е амбициозен, аз съм амбициозен, сигурен съм, че целият състав е много амбициозен. Играх срещу Лудогорец и няма причина да не се борим и за трите купи. Аз съм тук, за да помогна да преследваме тази цел", каза още ирландецът.

"Имах възможността да получа развитие в големи школи като тези на Арсенал, Селтик и Уест Хем. След това направих стъпката към мъжкия футбол в Суонси и Цюрих, а след това се озовах в Ботев, а сега в Левски. Бил съм на много места, но сега съм фокусиран само върху Левски", допълни крилото.