Спортно-техническата комисия към БФС се произнесе по казуса с Армстронг Око-Флекс

Договорът на нападателя Армстронг Око-Флекс с Ботев Пловдив е прекратен след активиране на откупната клауза от страна на Левски, констатира Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС). Ирландският нападател вече е футболист на "сините".

"СТК констатира, че договорът на Армстронг Иня Око-Флекс с ПФК Ботев Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК Ботев Пд", пишат от СТК и БФС на страницата на централата.

Левски обяви в сряда, че е активирал откупната клауза за Око-Флекс и е превел 300 хиляди евро на Ботев в замяна на правата на футболиста. По-рано през деня "канарчетата" написаха в официално изявление, че са получили плащане, но не го признават като валидно. Ден по-рано те сезираха Дисциплинарната комисия на БФС, а днес СТК се произнесе в полза на "сините".

Само преди час финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов заяви, че договорът не е прекратен и Око-Флекс все още е футболист на Ботев. В същото време от Левски написаха, че Око-Флекс вече е на стадион "Георги Аспарухов" и ще носи №11 в пролетния дял. Той е подписал договор до 2028 г.

"Армстронг Око-Флекс вече е на стадион "Георги Аспарухов"! ПФК Левски привлече нападателя в сряда вечер, след като футболистът активира предвидения в договора му механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро, а клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила. Договорът е до края на 2028 година", пишат "сините" в социалните мрежи.