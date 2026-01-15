БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортно-техническата комисия към БФС се произнесе по казуса с Армстронг Око-Флекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

От двата клуба продължават да спорят за правата на ирландския нападател.

Базата в Бояна - БФС
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Договорът на нападателя Армстронг Око-Флекс с Ботев Пловдив е прекратен след активиране на откупната клауза от страна на Левски, констатира Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС). Ирландският нападател вече е футболист на "сините".

"СТК констатира, че договорът на Армстронг Иня Око-Флекс с ПФК Ботев Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК Ботев Пд", пишат от СТК и БФС на страницата на централата.

Левски обяви в сряда, че е активирал откупната клауза за Око-Флекс и е превел 300 хиляди евро на Ботев в замяна на правата на футболиста. По-рано през деня "канарчетата" написаха в официално изявление, че са получили плащане, но не го признават като валидно. Ден по-рано те сезираха Дисциплинарната комисия на БФС, а днес СТК се произнесе в полза на "сините".

Само преди час финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов заяви, че договорът не е прекратен и Око-Флекс все още е футболист на Ботев. В същото време от Левски написаха, че Око-Флекс вече е на стадион "Георги Аспарухов" и ще носи №11 в пролетния дял. Той е подписал договор до 2028 г.

"Армстронг Око-Флекс вече е на стадион "Георги Аспарухов"! ПФК Левски привлече нападателя в сряда вечер, след като футболистът активира предвидения в договора му механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро, а клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила. Договорът е до края на 2028 година", пишат "сините" в социалните мрежи.

Свързани статии:

Левски представи Армстронг Око-Флекс
Левски представи Армстронг Око-Флекс
"Сините" уверяват, че са извършили трансфера с "високо ниво на...
Чете се за: 02:35 мин.
#Армстронг Око-Флекс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
6
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
4
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Футбол

Гьоко Хаджиевски: Селекцията не е приключила
Гьоко Хаджиевски: Селекцията не е приключила
Франциско Варела е второто ново попълнение на Берое Франциско Варела е второто ново попълнение на Берое
Чете се за: 01:00 мин.
Илиян Филипов: Армстронг Око-Флекс е футболист на Ботев Пловдив Илиян Филипов: Армстронг Око-Флекс е футболист на Ботев Пловдив
Чете се за: 05:07 мин.
Димитър Димитров: Трансферът на Армстронг Око-Флекс можеше да стане по по-нормален начин Димитър Димитров: Трансферът на Армстронг Око-Флекс можеше да стане по по-нормален начин
Чете се за: 02:40 мин.
Спартак Варна победи Фратрия в първата си контрола Спартак Варна победи Фратрия в първата си контрола
Чете се за: 01:10 мин.
Ботев Пловдив започна с победа контролите от зимната си подготовка Ботев Пловдив започна с победа контролите от зимната си подготовка
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ