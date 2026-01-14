БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски представи Армстронг Око-Флекс

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

"Сините" уверяват, че са извършили трансфера с "високо ниво на професионализъм, организация и дискретност".

Армстронг Око-Флекс
Снимка: Официален сайт на Ботев Пловдив
Слушай новината

Левски обяви входящия трансфер на доскорошния футболист на Ботев Пловдив Армстронг Око-Флекс.

По-рано днес "канарчетата" разкриха, че са получили сумата за откупната клауза, но твърдят, че "сините" са провели разговори с футболист, зад гърба на клуба.

Столичният тим уверява, че е действал с "високо ниво на професионализъм, организация и дискретност, като финализира сделката по официалния ред и в кратки срокове".

Изявлението на Левски:

Левски привлече нападателя Армстронг Око-Флекс, след като футболистът активира предвидения в договора му механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро, а клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила.

Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Трансферът бе реализиран в условията на висока конкуренция, включително при наличие на по-изгодни финансови предложения, според публични изявления от страна на Ботев Пловдив. В този контекст административният и спортно-техническият екип на Левски демонстрира високо ниво на професионализъм, организация и дискретност, като финализира сделката по официалния ред и в кратки срокове.

Армстронг Око-Флекс е роден на 2 март 2002 година в Дъблин (Република Ирландия). Започва футболния си път в академията на Арсенал, а през лятото на 2018 г. преминава в Селтик. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на Шотландия.

В началото на 2021 г. преминава в Уест Хем, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в Суонзи, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран в ФК Цюрих, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола. През лятото на 2025 година става част от Ботев Пловдив, с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.

#Армстронг Око-Флекс

