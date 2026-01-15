Ботев не признава решението на БФС за Армстронг Око-Флекс

Ботев Пловдив отново взе отношение по темата, свързана с Армстронг Око-Флекс. „Жълто-черните“ не признават констатацията на Спортно-техническата комисия към Българския футболист, която по-рано през деня констатира, че ирландецът вече е футболист на Левски и договорът му е прекратен на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на новия му контракт. Крилото стана част от „сините“, въпреки нежеланието на „канарчетата“ да го трансферират.

Пловдивчани излязоха с нова позиция, в която изразиха несъгласието си със становището на СТК към БФС. Тимът от Пловдив е входирал две писма, адресирани към СТК и Изпълнителния комитет на родната централа. Според управата на Ботев Спортно техническата комисия не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор и заявиха, че евентуално картотекиране на футболиста при тези обстоятелства може да доведе до сериозни правни и репутационни последици за участниците в първенството и за българския футбол като цяло.

Ето какво гласи последната позиция на „жълто-черните“ по случая с Око-Флекс:

"С настоящото ПФК Ботев Пловдив официално и изрично възразява срещу съдържащата се в Решение на Спортно-техническата комисия от 15.01.2026 г. констатация, че трудовият договор между клуба и футболиста Армстронг Иния Око-Флекс е прекратен, считано от 14.01.2026 г., на основание „активиране и прилагане на уговорена клауза“.

I. Липса на компетентност за произнасяне по същество

СТК на БФС не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор, когато:

– е налице международен елемент;

– спорът подлежи на разглеждане по Регламента на ФИФА за статута и трансферите на играчи (RSTP);

– между страните съществува висящ или предстоящ спор пред компетентните органи на ФИФА.

В този смисъл всяка констатация на СТК относно действието или валидността на договорна клауза има изцяло административен и временен характер и не може да поражда правни последици по същество.

II. Неправилно тълкуване на договорна клауза

В договора между ПФК Ботев Пловдив и футболиста НЕ е предвидено изрично право на футболиста да прекрати едностранно договора си срещу заплащане на определена сума.

Съгласно установената практика на ФИФА и CAS:

наименованието „buy-out clause“ не е решаващо;

решаващо е дали договорът изрично предоставя на футболиста право на едностранно прекратяване, както и дали е спазена предвидената процедура.

В конкретния случай:

не е налице взаимно съгласие;

не е налице just cause;

не е доказано плащане или депозиране на каквато и да е сума;

не е спазена каквато и да е процедура за валидно прекратяване.

Следователно договорът не е прекратен валидно.

III. Нарушение на Регламента на ФИФА

Съгласно чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от RSTP, едностранно прекратяване без основание поражда последици и подлежи на санкции, като спорът е изключително от компетентността на ФИФА.

В този смисъл всяко действие по третиране на футболиста като „свободен“ или подлежащ на картотекиране създава сериозен риск от международен спор, включително ангажиране на солидарна отговорност на нов клуб.

IV. Изрично запазване на права

ПФК Ботев Пловдив не признава констатацията за прекратяване на договора и счита договора за действащ, като си запазва всички права да защити интересите си:

пред ФИФА;

пред CAS;

както и по всички други приложими правни редове.

Уведомяваме Ви, че евентуално картотекиране на футболиста при тези обстоятелства може да доведе до сериозни правни и репутационни последици за участниците в първенството и за българския футбол като цяло", гласи писмото на Ботев (Пловдив) до Спортно-техническата комисия.