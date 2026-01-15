Илиян Филипов: Армстронг Око-Флекс е футболист на Ботев Пловдив

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов обяви, че Армстронг Око-Флекс, който вече бе представен като нов играч на Левски, е все още с действащ договор с "канарчетата".

Както е известно, от управата на "жълто-черните" излязоха с официално становище, че не признават платената сума от "сините" като валидно активиране на откупната клауза в договора на ирландското крило, тъй като от "Герена" са водили преговори за трансфера без знанието и без писменото разрешение на Ботев Пловдив.

"Нещата не са изчистени по никакъв начин. Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев Пловдив. Той няма прекратен договор, а Левски вчера го представят. Подали сме сигнали до БФС и ФИФА и ще очакваме да се произнесат. Практиката на ФИФА и КАС категорично и ясно казва, че когато в договора има откупна клауза, както е в нашия договор, това не освобождава футболиста да може да прекрати едностранно договора, а той направи точно това. Трябва да кажа, че се получи доста неколегиално. Заряза си колата пред базата с ключовете вътре. Колата цяла нощ е работила. На апартамента си е оставил ключа отвън на бравата и без да се обади на никого в 18:30 часа една кола го е взела от базата в “Коматево” и го карат в София. Това, ако не е кражба на футболист, аз не знам какво е", коментира Филипов.

Лудогорец са били готови да платят почти двойно повече от откупната клауза, за да привлекат играта.

"Никой от Левски не ми се е обадил. Три дни по-рано бяхме с Боримиров и Наско Сираков на среща в БФС. Никой от тях изобщо не е споменал, че има интерес към играча Око-Флекс. С Лудогорец преговаряхме преди 15 дни. Г-н Караманджуков беше при нас в офиса на базата. Говори и с треньора. Искаха да го гледат в контролата с Партизан на 21 януари. Там става въпрос за съвсем друга цифра - почти двойно на откупната клауза. Почти всичко беше договорено, оставаше единствено да го гледат техните скаути. С Око-Флекс не сме разговаряли. Имахме оферта и от друг клуб. Идеята беше на 20-и, когато отвори трансферният прозорец, да представим офертите на футболиста и той да си прецени в кой клуб иска да отиде. Информирахме Левски, че имаме други оферти за Око-Флекс и когато отвори трансферният прозорец, ще му представим всички оферти и той ще отиде, където иска", обясни още той.

Още при подписването на договора, от агенцията на ирландеца са поискали изрично да има подобна откупна клауза.

"Иван Бандаловски присъстваше на подписването на договора. Той първи ме информира, че полски клуб има интерес. След това той ме информира, че от Лудогорец има интерес. Два дни преди от Левски да изпратят потвърждение в клуба, че имат интерес, той ми каза, че от клуба се напъват да го вземат и че са говорили с баща му. Бандаловски каза, че две седмици баща му е звънял постоянно, Око-Флекс да отиде в Левски, защото му е договорил 220 000 евро на година. 15 000 евро заплата плюс всяка година 40 000 евро при започване на годината. За него това е 660 000 евро за 3-годишен договор", допълни Филипов и подчерта, че при трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА "червените" са поискали разрешение да задействат откупната клауза на защитника, а освен това Ботев е получил и 10% от следващ трансфер.

Според Филипов Левски подлага на риск цялото българско първенство.