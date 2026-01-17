БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Кирил Веселински от МЕЧ за връчения на АПС мандат: Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието

У нас
Мандатът, който Радев връчи на АПС беше символно връчен с ясното съзнание, че няма да има кабинет. Проблем, ако има, то е за президента Румен Радев, защото за МЕЧ категорично управление с ГЕРБ и ДПС-тата е невъзможно. Ходът, който направи президентът смути и озадачи голяма част от българските граждани, защото Доган - соколът на АСП е символ на задкулисието, на безграничната власт и на корупцията в България. Той легитимира Делян Пеевски и му даде безгранична власт, това заяви в "Говори сега" Кирил Веселински от партия МЕЧ.

"Ние нямахме намерение да реализираме мандат, абсурд. 51-ото НС бе провалено още с неговото съставяне. Това бе кабинет на корупцията и задкулисието".

По думите му Борисов и Пеевски в момента са конкуренти. "Те деляха хегемонията на властта", заяви той.

"Докато междувременно назначените матрьошки по министерските кресла, включително и Желязков, просто раздаваха едни пари и захранваха икономическите кръгове на ГЕРБ и ДПС".

#Кирил Веселински #меч

