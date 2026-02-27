Регистрираха АПС като политическа партия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политическа партия "Алианс за права и свободи" е юридическо лице, вписано в регистъра на политическите партии към Софийския градски съд. Това съобщиха от партията във Фейсбук.

В публикацията се посочва, че партията възниква като отговор на обществена и историческа потребност в края на първата четвърт на XXI век и в условията на променяща се глобална и политическа среда.

"Алианс за права и свободи" поставя в основата на своята дейност зачитането на правата на човека, солидарността и уважението към културната идентичност. Идеологическите принципи на формацията са свързани със заедността в многообразието, диалога между различните общности и утвърждаването на демократичните ценности в съвременното общество, пише още в съобщението.

