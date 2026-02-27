Скандали в парламента: Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата

Скандалите, кой е виновен за повишената цена на водата и дали служебната власт носи отговорност, се пренесоха в парламента. Атаки имаше и към служебния премиер Андрей Гюров, който, след като вчера не се яви на изслушване, днес също не взе участие в петъчния парламентарен контрол, което предизвика остра реакция на част от партиите.

Председателят на регионалната комисия в кулоарите на парламента отговори задочно на служебния премиер, кой е разпоредил поскъпването на водата, като показа извадка от чат кореспонденция.

Николай Нанков, председател на парламентарната комисия по регионална политика: "Кореспонденция между този, който е вдигал цените, и който по настоящем е областен координатор на ПП в Хасково, партията на Андрей Гюров, казва се инженер Лоско Лозев и е председател на Управителния съвет на Българския ВиК холдинг. Това е кореспонденцията между него и всички ВиК управители в страната от вчера и от онзи ден. Чисто семантично и лексикално думата "отложиха вдигането предишен кабинет "Желязков" не е коректна. Тъй като в указанията на министър Иванов за неприлагането на цените на КЕВР от декември месец 2025-та година никъде няма краен срок."

ОТ ПП-ДБ обаче добавиха друг виновник за поскъпналата вода и поискаха оставки:

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "На КЕВР и на ВиК холдинга, и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет. Днес искаме да заявим, че настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга. Шефката, може би не знаете, но тя е жената на Деньо Денев, шефът на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила и огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски."

Бившият регионаен министър и настоящ депатут от "БСП - Обединена левица" Иван Иванов отрече обвиненията.

Иван Иванов, "БСП-Обединена левица", бивш регионален министър: "Никаква бомба не сме залагали, дебело искам да подчертая. Това е решение на КЕВР, което дава възможност на ВиК операторите да увеличат цените си, от което те не се възползваха докато бяхме ние. Нищо не виждам какво пречи те отново да не се възползват от тази възможност, която им беше дадена, защото това беше една социална мярка и социална политика."

"Възраждане" и "ДПС -Ново начало" се възмутиха, че служебният премиер отказва да се явява на изсушвания и паламентарен контрол в Народното събрание.

Петър Петров, "Възраждане": "Очевидно Андрей Гюров, като вчера не се яви на изслушването в пленарната зала предупреждаваме ви, че този човек няма да се яви нито днес на парламентарен контрол, нито следващите седмици на парламентарен контрол. Понеже той споделя, че проблемът за водите и загубата по мрежата не е в неговия, знаете ли къде ще се яви Андрей Гюров? На първата положена тръба в България пред вашите камери, пред медиите, първия човек, който ще се появи и да се снима и да обяснява колко голяма заслуга има неговото правителство за решаване на безводието ще бъде Андрей Гюров. Само тогава ще се яви той там." Искра Михайлова, "ДПС-Ново начало": Изпратих писмо на президента Илияна Йотова, с което й обръщам внимание на това, което са разигра вчера в пленарна зала на НС на парламентарната република. Премиер-министър отказа да се включи в събранието, да участва в изслушване, наруши Конституцията. Арогантно пренебрегна всички наши усилия да проведем разговор с него."

Останалите партии не коменитраха темата.