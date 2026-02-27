Подготовката за изборите: Държавата поема разходите за паравани, ЦИК назначи районните комисии

Министерският съвет е готов да подкрепи ЦИК с финансовото обезпечаване и организацията по предоставянето на параваните в районните избирателни комисии.

На днешното си заседание комисията възложи на общинските администрации да осигурят паравани за гласуване, а средствата ще бъдат от план-сметката за изборите.

ЦИК назначи и районните избирателни комисии, след като масово партиите не постигнаха съгласие за състава им.

Беше решено и чувалите за съхранение на изборните книжа да бъдат бели, а чувалите, в които се поставят изборните материали - черни.