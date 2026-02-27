БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Подготовката за изборите: Държавата поема разходите за паравани, ЦИК назначи районните комисии

Чете се за: 00:37 мин.
Снимка: БТА
Министерският съвет е готов да подкрепи ЦИК с финансовото обезпечаване и организацията по предоставянето на параваните в районните избирателни комисии.

На днешното си заседание комисията възложи на общинските администрации да осигурят паравани за гласуване, а средствата ще бъдат от план-сметката за изборите.

ЦИК назначи и районните избирателни комисии, след като масово партиите не постигнаха съгласие за състава им.

Беше решено и чувалите за съхранение на изборните книжа да бъдат бели, а чувалите, в които се поставят изборните материали - черни.

Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата
Чете се за: 04:42 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
Чете се за: 00:52 мин.
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
