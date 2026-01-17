БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антоанета Костадинова: Участие в Лос Анджелис е голямата цел

Олимпийската медалистка си направи ценен подарък навръх рождения си ден.

Антоанета Костадинова
Навръх 40-я си рожден ден, олимпийската медалистка Антоанета Костадинова спечели златото в дисциплината микс 10 метра пистолет на турнира Гран при по стрелба с пневматично оръжие в София. Българката се състезаваше в тандем с шампион от Игрите в Париж - сърбина Дамир Микец.

Специално пред БНТ Костадинова разкри, че вече гледа към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Годината ще ми бъде тежка определено, защото в края на годината имаме световно първенство. Там започват да раздават квотите за следващата Олимпиада, така че определено ще трябва да се стегнем тази година, да участваме на възможно повече състезания“, каза Костадинова.

Тя потвърди, че с пълна сила гледа към Лос Анджелис 2028.

„Определено. Дай Боже, ако не ми мине котка пътя, естествено. Всеки за това се бори. Квотата е първата стъпка към там“, добави Костадинова.

