Антоанета Костадинова: Участие в Лос Анджелис е голямата цел

Навръх 40-я си рожден ден, олимпийската медалистка Антоанета Костадинова спечели златото в дисциплината микс 10 метра пистолет на турнира Гран при по стрелба с пневматично оръжие в София. Българката се състезаваше в тандем с шампион от Игрите в Париж - сърбина Дамир Микец.



Специално пред БНТ Костадинова разкри, че вече гледа към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Годината ще ми бъде тежка определено, защото в края на годината имаме световно първенство. Там започват да раздават квотите за следващата Олимпиада, така че определено ще трябва да се стегнем тази година, да участваме на възможно повече състезания“, каза Костадинова.

Тя потвърди, че с пълна сила гледа към Лос Анджелис 2028.