БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Костадинова спечели златото на микс пистолет в тандем с Дамир Микец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Златен медал за българката на турнира Гран При в София.

антоанета костадинова мариета канева спечелиха титлите последния ден гран софия
Снимка: БТА
Слушай новината

Антоанета Костадинова си направи перфектен подарък за рождения и именния си ден, като в тандем с олимпийския шампион Дамшр Микец спечели златото в дисциплината микс пистолет на турнира Гран При по спортна стрелба с пневматично оръжие в София.

Костадинова и Микец, които са олимпийски вицешампиони в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет от Токио 2020, бяха над всички, а призовата тройка допълниха гръцкият дует Евангелия Александрупо/Лазос Константинос и българите Мадлен Христова и Димитър Събев.

Председателят на Българския стрелкови съюз и президент на БОК Весела Лечева връчи букет на Антоанета Костадинова по повод празника й.

На пушка жени за Гран При София първа е сръбската състезателка Анастасия Живкович, втора Таня Ризова от България, а трета Димитра Кула от Гърция. При мъжете на пушка спечели българският представител Георги Канев, следван от гръка Лазос Константинос и българина Георги Топалов.

Паралелно с турнира Гран При в малката зала на Арена 8888 се провежда и държавното първенство по спортна стрелба, като на 10 метра пушка на почетната стълбичка се качиха трима състезатели на СК Тракия. Първи е Антон Ризов, следван от Георги Канев и Георги Топалов. При жените първа е Мария Кукучева, също от Тракия, втора е Петя Луканова, трета Росица Петрова.

На пушка за девойки до 21 години първа е Теа Илиева, следвана от Теодора Боянова и Ивана Вълкова, а в същата възрастова група при мъжете спечели Кристиян Витанов пред Мартин Иванов и Александър Данчов.

#Антоанета Костадинова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
4
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
5
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
6
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Други спортове

Себастиан Самуелсон ликува в спринта при мъжете от Световната купа в Руполдинг
Себастиан Самуелсон ликува в спринта при мъжете от Световната купа в Руполдинг
Никол Делaго беше най-бърза в спускането от Световната купа в Тарвизио Никол Делaго беше най-бърза в спускането от Световната купа в Тарвизио
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров: В спорта не е достатъчно да имаш шестица Тервел Замфиров: В спорта не е достатъчно да имаш шестица
Чете се за: 02:07 мин.
Малена Замфирова: Знам, че мога по-добре и утре ще се опитам да подобря резултата Малена Замфирова: Знам, че мога по-добре и утре ще се опитам да подобря резултата
Чете се за: 02:15 мин.
Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар
Чете се за: 02:27 мин.
Доминация на Марко Одермат в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Венген Доминация на Марко Одермат в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Венген
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Застудяването продължава Застудяването продължава
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ