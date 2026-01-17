Над 50 български и 20 международни групи дефилираха в първия ден на „Сурва“

Фестивалните дефилета на "Сурва" започнаха, от сутринта Перник е огласен от звънци, а страховитите кукери и сурвакари гонят злото със своите внушителни маски и костюми. В първия ден от маскарадните игри се представиха над 50 български и 20 международни групи.

Още от рано на площада в Перник ни посрещна кукерската група от села Елешница.

Велизар Коцев, кукерска група Елешница: "Това е естествен косъм, предимно от пръчове, доста тежи, наистина може да усетите и миризмата, но пък това е традицията в нашия край и ние гордо я представям."

Маски с руга и кожи, костюми, тежащи десетки килограми, и звънци огласят Перник. "Сурва 2026" отново събра традицията на едно място.

Станимир Жеков, кукерска група с. Калчево: "В ритуала ни показваме разораване, засяване, жътва, раждане - всичките спогодби и неволи, които са имали хората онова време."

В републиката излязоха и чужденци от Балканите до Съединените щати.

Иван, Хърватия: "Според легендата нашите маски и костюми се използват, за да изгоним злите духове от селищата ни. Освен това с нашия ритуал ние викаме лятото, като прогонваме зимата." Пуниша Тодорович, Белград: "Хореографията ни предвижда зъл дух да нападне девойка, след това идва кралят с меча и я спасява."

Дефилетата на групите продължават и утре.