ИЗВЕСТИЯ

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
От сутринта страховите кукери, бабугери и сурвакари гонят злото

Снимка: БТА
Започнаха фестивалните дефилета, част от 32-ото издание на Сурва. От сутринта Перник е огласен от звънци. А страховите кукери, бабугери и сурвакари гонят злото със своите внушителни маски и костюми.

Започнаха вече и дефилетата по улиците на Перник. В момента се представят международните групи. Над 50 са кукерските и сурвакарските групи от цяла България днес, които ще участват в първото за "Сурва 2026" маскарадно дефиле, а над 20 са чуждестранните участници в днешния ден.

В утрешния ден продължава фестивалната програма. Заради рекордния брой участници тази година дефилето е разделено в два поредни уикенда. Така гостите и жителите на Перник ще могат да се потопят в атмосферата днес и утре, както и на 24 и 25 януари.

Станимир Жеков: "В ритуала ни показваме разораване, засяване, жътва, раждане - всичките спогодби и неволи, които са имали хората онова време. При нас са кукери, вече 40 години, най-възрастният в групата ни тази година прави юбилей 70 години."

Ема Жекова: "Аз от четири години съм кукер, млад кукер да се каже. Много ми е хубаво, но костюмът ми е леко тежък, но в края на краищата тази традиция няма как да не я спазвам."

Иван, Хърватия: "Нашата традиция се заражда в Средновековието, в земите на днешната държава Хърватия. Според легендата нашите маски и костюми се използват, за да изгоним злите духове от селищата ни. Освен това с нашия ритуал ние викаме лятото като прогонваме зимата."

Пуниша Тодорович, Белград: "Фестивалът е чудесен, за пети път сме тука. Ще представим хореография от игри за прогонване на духове, магически игри за спасяване от злото. Хореографията ни предвижда, зъл дух да нападне девойка, след това идва краля с меч и я спасява."

В дните на фестивала е създадена и временна организация на движението по АМ "Струма" при пътен "Даскалово", както и в централната част на града. Засилено е и полицейското присъствие. Организаторите съветват да се използват и допълнителните влакове, които са пуснати за Перник. Хората могат да посетят и работилницата за маски, а довечера ще има концерт на Любо Киров.

снимки: БТА

#Сурва 2026 #фестивала "Сурва" #маскарадни игри #Сурва в Перник #Перник

