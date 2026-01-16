Допълнителни влакове ще пътуват между София и Перник за "Сурва"

БДЖ осигурява допълнителни влакове и допълнителни места в редовните композиции, които преминават през гара Перник в почивните дни 17, 18, 24 и 25 януари за посетителите на "Сурва". 32-рото издание на Международния фестивал на маскарадните игри ще се проведе в Перник в два последователни уикенда.

За да гарантира удобното и безпроблемно придвижване на своите клиенти, националният железопътен превозвач осигурява допълнителни влакове, които ще пътуват между София и Перник. Така желаещите да посетят фестивала ще имат възможност да избират измежду над 20 влака на ден в посока.

С двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси извънредно ще се движат следните четири влака, които по разписание пътуват само в делнични дни:

Крайградският пътнически влак № 50273 от София за Перник, който заминава от Централна гара София в 11.35 ч. и пристига в Перник в 12.30 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50270 от Перник за София, който тръгва от Перник в 12.35 ч. и пристига в София в 13.31 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50275 от София за Перник, който заминава от Централна гара София в 13.45 ч. и пристига в Перник в 14.42 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50272 от Перник за София, който потегля от Перник в 14.45 ч. и пристига в София в 15.40 ч.

С допълнителни места към съставите си ще пътуват:

Бързият влак № 5610 от Петрич за София, който заминава от Перник в .34 ч. и пристига в София в 10.18 ч., ще пътува с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5611 от София за Петрич, който заминава от Централна гара София в 7.30 ч. и пристига в Перник в 8.31 ч., ще пътува с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5612 от Петрич за София, който тръгва от Перник в 14.14 ч. и пристига в София в 14.53 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5613 от София за Петрич, който потегля от София в 12.35 ч. и пристига в Перник в 13.20 ч., ще се движи с композиция в състав от пет вагона, вместо с електрическа мотриса;

Бързият влак № 5614 от Петрич за София, който тръгва от Перник в 17.06 ч. и пристига в София в 18.03 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5615 от София за Петрич, който тръгва от София в 16.30 ч. и пристига в Перник в 17.15 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5616 от Петрич за София, който тръгва от Перник в 21.16 ч. и пристига в София в 22.05 ч., ще се движи с композиция в състав от пет вагона, вместо с електрическа мотриса;

Бързият влак № 5617 от София за Благоевград, който тръгва от София в 18.07 ч. и пристига в Перник в 19.01 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 6621 от София за Кюстендил, който потегля от София в 8.15 ч. и пристига в Перник в 9.11 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две дизелови мотриси;

Бързият влак № 6622 от Кюстендил за София, който потегля от Перник в 20.22 ч. и пристига в София в 21.11 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две дизелови мотриси;

Пътническият влак № 50110 от Благоевград за София, който потегля от Перник в 11.41 ч. и пристига в София в 12.34 ч., ще се движи с тройно увеличен капацитет от три електрически мотриси;

Пътническият влак № 50112 от Благоевград за София, който потегля от Перник в 16.16 ч. и пристига в София в 17.08 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Пътническият влак № 50113 от София за Благоевград, който заминава от София в 10.20 ч. и пристига в Перник в 11.11 ч., ще се движи с тройно увеличен капацитет от три електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50203 от София за Перник, който потегля от Централна гара София в 9.10 ч. и пристига в Перник в 10.18 ч., ще пътува с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50205 от София за Радомир, който потегля от София в 15.50 ч. и пристига в Перник в 16.47 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50208 от Перник за София, който тръгва от Перник в 10.35 ч. и пристига в София в 11.32 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет в състав от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50210 от Радомир за София, който тръгва от Перник в 17.49 ч. и пристига в София в 18.45 ч., ще пътува с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50231 от София за Дупница, който заминава от Централна гара София в 14.40 ч. и пристига в Перник в 15.33 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет в състав от две електрически мотриси.

Цената на билет за пътуване от София до Перник е 1,43 евро (2,80 лв). Притежателите на железопътни карти ползват намаление от крайната цена, като за тези клиенти билетът за пътуване с пътнически влак е на стойност 0,82 евро (1,60 лв.). "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД предлага и еднодневни карти за неограничено пътуване между София и Перник. Цената на картата е 2,56 евро (5 лв.).

От железопътния превозвач призовават пътуващите за празника в град Перник да се снабдят предварително с превозни документи. След изчерпване на капацитета на влаковете продажбите ще се преустановяват, както на билетни каси, така и онлайн.