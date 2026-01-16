БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна 32-рото издание на Международния фестивал за маскарадни игри "Сурва" в Перник. Фестивалната атмосфера вече е факт, програмата стартира днес с тържествен спектакъл и празничен концерт, който ще даде емоционален старт на юбилейното издание.

На сцената в 20.00 ч. ще се качи и световноизвестната група Gipsy Kings.

Тази година е рекорден броят на участниците - над 13 000, заради това и дефилето ще бъде в два поредни уикенда - в 17 и 18 януари, също така и на 24 и 25 януари.

Има представители от България, САЩ, Италия, Испания, Португалия, Сърбия, Гърция и Ирландия. Сред най-екзотичните участници е китайският танц на дракона.

Всички, които са решили да посетят фестивала, трябва да се въоръжат с търпение, тъй като се образуват и тапи. БДЖ са организирали допълнително вагони към Перник.

#фестивала Сурва #кукери #Перник

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
2
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
3
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
4
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
5
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в София хале
6
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Регионални

Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
Събраха 1 милион монети по 1 стотинки за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора Събраха 1 милион монети по 1 стотинки за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Чете се за: 00:42 мин.
Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре
Чете се за: 01:57 мин.
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.
По света
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ