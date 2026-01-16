Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник

Започна 32-рото издание на Международния фестивал за маскарадни игри "Сурва" в Перник. Фестивалната атмосфера вече е факт, програмата стартира днес с тържествен спектакъл и празничен концерт, който ще даде емоционален старт на юбилейното издание.

На сцената в 20.00 ч. ще се качи и световноизвестната група Gipsy Kings.

Тази година е рекорден броят на участниците - над 13 000, заради това и дефилето ще бъде в два поредни уикенда - в 17 и 18 януари, също така и на 24 и 25 януари.

Има представители от България, САЩ, Италия, Испания, Португалия, Сърбия, Гърция и Ирландия. Сред най-екзотичните участници е китайският танц на дракона.

Всички, които са решили да посетят фестивала, трябва да се въоръжат с търпение, тъй като се образуват и тапи. БДЖ са организирали допълнително вагони към Перник.