Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер?

Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Увеличават се и атаките между партиите в търсене на симпатии и подкрепа от избирателите

След като рулетката се завъртя докрай, най-обсъжданите теми са кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер? Увеличават се и атаките между партиите в търсене на симпатии и подкрепа от избирателите.

Изборите са сигурни, политическите атаки на всички фронтове не са спирали. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи, че президентът Румен Радев се държи като партиен лидер и 10 години използва президентството, за да си направи партията.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Стана като едно време при царя, понеже бях при него, всеки ме питаше кога царят ще излиза, ще излиза ли, ще скача ли, ще прави ли партия. Единственото, което ще ме разочарова, е, че е използвана толкова време президентската институция да се води нечестна политическа кампания. Защото той винаги има запазено място в медиите. Излиза като тея часовници с кукувичката: ку-ку, ку-ку и се прибира. Вие чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо за любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството всеки ден."

Според ПП-ДБ решението на АПС да върнат веднага мандата е разумен ход. Коментираха и спряганите дати за вота.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Ние сме казали според нас кои са възможни дати - 28 март или 19 април. Важно е вътрешният министър да не е подчинен на Пеевски. По отношение на Изборния кодекс вчера призовахме управляващите да донесат една машина, за да видим поне те знаят ли как изглежда тя. Това е поредния атентат на Пеевски срещу изборния процес."

ПП-ДБ попитаха има ли пари за сканиращи машини за изборите? Отговори им вицепремиерът Томислав Дончев.

Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка: "Който и да е МС, и състав на ЦИК трябва да изпълни това, което пише в закона, с какъвто и да е способ за провеждане на изборите - машините, които има в момента, машини и хартия, друг тип машини. Държавата няма бюджет. Имаме до разходните тавани на миналата година или 1/12."

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И ни се говори в зала, че след 60 или там 70 дни на предсрочните парламентарни избори ще се гласува и отчитат резултатите с нови устройства е прах в очите на всички ни."

Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка: "Когато няма бюджет - има и няма се събират в точката на сингулярността."

"Възраждане" посочват 22 и 29 март като възможни дати за вота. Призоваха президента по най-бързия начин да назначи служебен премиер.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Той има да избира между човек на Пеевски и Гюров. Всеки ден, в който продължава да работи това правителство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, е подарък за корупцията. Призоваваме Радев да спре да прави подаръци на корупцията."

БСП смятат, че промени на изборния кодекс в 12 без 5 са опасни.

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": "Единственото, за което ще настояваме, е машините, с които се гласува и сега да броят, да вадят протокол и, разбира се, отрязъците, които излизат, да се броят също, за да се засекат резултатите.

- БНТ: Кога е най-подходящата дата за провеждане на изборите?

- Това е решение на Румен Радев."

Три въпроса очакват отговор следващата седмица: кога ще са изборите, кой ще бъде служебен премиер и ще бъде ли окончателно променен Изборния кодекс и как.

#предсрочни избори #Парламент

АПС: Свидетели сме на опит за ограничаване на основни граждански и политически права на български граждани
АПС: Свидетели сме на опит за ограничаване на основни граждански и политически права на български граждани
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 03:30 мин.
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
Президентска партия?
Чете се за: 04:52 мин.
Кирил Веселински от МЕЧ за връчения на АПС мандат: Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието
Чете се за: 01:20 мин.

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
