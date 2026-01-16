Канада и Китай засилват сътрудничеството си

Канада и Китай обявиха засилване на сътрудничеството си след години на влошени отношения по време на управлението на премиера Джъстин Трюдо.

По време на визита в Пекин, канадският министър-председател Марк Карни обяви сключването на предварително търговско споразумение. То предвижда драстично намаляване на митата за внос на китайски електрически автомобили и премахване на търговските бариери за износ към Китай на канадски земеделски продукти. Карни похвали възстановяването на връзките като "нов етап" в развитието на отношенията, които Канада ще продължи да развива като "стратегическо партньорство."