Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)

Вървим към предсрочни избори, обяви президентът Румен Радев, след като и третия мандат за съставяне на правителство остана нереализиран. "Алианс за права и свободи" получи и върна празна папката на държавния глава.

Третия и последен мандат получи председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков. Той го върна веднага с аргумента, че не искат да бавят процедурата и бързо да се върви към предсрочни парламентарни избори. Президентът обяви, че е избрал АПС за третия мандат като символ на националното единство.

Преди да връчи мандата президентът Радев коментира, че АПС са били подложени на сериозен натиск.

Румен Радев, президент на Република България: "АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба. И вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членовете и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава.Връчвам ви този мандата и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България и което обслужва единствено техните тясно партийни и най-вече лични интереси."

Хайри Садъков благодари за оценката за упоритата им съпротива срещу явлението "превзетата държава". Обяви, че ще работят за честни и прозрачни избори.

Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС: "Първи надигнахме глас на площадите и заговорихме за явлението, което се задава. Нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори. Румен Радев, президент на Република България: "На вас желая успех! Отиваме на избори!"

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

След като и трите мандата завършиха без резултат, в следващите дни президентът Румен Радев трябва да проведе разговори с кандидатите за служебен премиер и да номинира един от тях. След повторни консултации с парламентарните групи - да издаде указ за назначаване на служебното правителство, както и да обяви датата за извънредните парламентарни избори.