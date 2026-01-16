БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия заседава за правилата за вота

Чете се за: 04:32 мин.
У нас
правната комисия заседава правилата вота
В този час правната комисия на парламента обсъжда правилата, по които ще гласуваме на предстоящия вот. Ограничаването на избирателните секции в страните извън Европейски съюз и тайната на вота при гласуване със сканиращи машини предизвикаха спорова между депутатите.

На второ четене, поне в правната комисия народните представители успяха да приемат отново да ограничат разкриването на избирателни секции в страните от Европейския съюз. Този път извън дипломатическите представителства в тези страни ще може да се гласува в максимум 20 други секции. Преди те бяха 35, когато имаше ограничение, а в последните години нямаше такъв ограничение и можеха да се откриват толкова секции, с колкото се отговаря на броя заявления, които са подадени за гласуване в едно населено място в държава извън Европейския съюз.

Дали това предложение ще мина през пленарна зала, предстои да видим. Според депутати, които не го подкрепят, то ще затрудни много сериозно гласуването на нашите сънародници във Великобритания, САЩ и в Република Турция.

Другият спор, който беше предизвикан, е дали има време достатъчно до изборите да се закупят, лицензират и да се обучат секционните избирателни комисии за работа с т.нар. сканиращи машини. От БСП дори предложиха въвеждането им да бъде отложено за 2027 година. Мнозинството, което се сформира в комисията, предложи друг вариант.

Александър Рашев, ИТН: "Ще бъде предложен текст, който обобщава обстоятелството, че във случай, че има опасение или невъзможност за снабдяване с този вид машини или невъзможност за тяхното използване, тогава с решение на ЦИК ще се гласува по стария ред."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Към кой момент ЦИК трябва да започне подготовката на досегашните машини, вече разбрала, че не може да достави скенерите. Представете си, че на 30-ия ден, вече започнал изборният процес, остават 30 дни до изборите и Централната избирателна комисия осъзнава, че не става."

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Това е образец на бюлетина, вижте как изглежда. В някои проведени избори тази бюлетина е била по-дълга. Аз съжалявам, че няма колеги от Централната избирателна комисия да кажат те как са измислили тези разпоредби, как ще изглеждат бюлетината, как ще я попълни така и ще я сложим на скенер. Ще излезем от стаичката и ще я сложим скенер, без да я задържаме, и ще се запази тайната на вота."

Николета Кузманова, ИТН: "Нали не спорим по въпроса, че за всеки вид избор тази бюлетина изглежда по различен начин? Така че дали ще бъде по този начин при предстоящи избори, ние можем само да гадаем. Що се отнася до тайната на вота, отново напомням, че осигуряването на тайната на вота в крайна сметка е воля на самия избирател. И нека да спрем да обясняваме по този начин, че е нарушена тайната на вота, защото презюмираме, че избирателят ще върви и ще си размахва бюлетината, което смятам, че е крайно неуважително."

Спорове предизвика и т.нар. изваждане на мъртвите души от избирателните списъци. В крайна сметка беше прието предложението на "Има тъкъв народ" избирателните списъци да се правят по актуалните данни на Националния статистически институт от последното преброяване. Рисковете пред това според неподкрепилите предложението е, че не всички хора са се пребрийли, тъй като преброяването не е било задължително, което пък ще доведе до силно редуциране на избирателните списъци и дописване на много избиратели, които имат право на глас.

