Технократският комитет за Газа с първо заседание

Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Тръмп обяви, че е сформирал "Съвета на мира", членовете ще обяви скоро

технократският комитет газа първо заседание
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Първо заседание на 14-членния комитет от палестински технократи, които поемат управлението на Газа. Акцент на разговорите в Кайро са били първите стъпки към възстановяване на палестинската територия след войната.

Часове по-рано американският президент Доналд Тръмп официално обяви, че е сформирал "Съвета за мир" в Газа и предстои да обяви състава му. Очаква се Съветът да работи, както по конфликта в Близкия изток, така и по други въпроси.

Тръмп заяви подкрепата си за новосформирания технократски комитет, който ще работи съвместно с върховния представител на Съвета за мир.

Преди дни израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че на този пост ще застане българският дипломат Николай Младенов. Крехкото примирие в Газа започна на 3 октомври, а според Тръмп, втората фаза от мирния план вече е в ход. Тя предвижа възстановяване на Ивицата и разоръжаване на палестинската групировка Хамас.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "С подкрепата на Египет, Турция и Катар ще осигурим цялостно споразумение за демилитаризация с Хамас, включващо предаването на всички оръжия и разрушаването на всеки тунел. Хамас трябва незабавно да изпълни своите ангажименти, включително и връщането на последното тяло на Израел. Mогат да го направят по лесния или по трудния начин. Народът на Газа страда достатъчно дълго. Времето е сега."

