Технократският комитет за Газа с първо заседание

Тръмп обяви, че е сформирал "Съвета на мира", членовете ще обяви скоро
Първо заседание на 14-членния комитет от палестински технократи, които поемат управлението на Газа. Акцент на разговорите в Кайро са били първите стъпки към възстановяване на палестинската територия след войната.
Часове по-рано американският президент Доналд Тръмп официално обяви, че е сформирал "Съвета за мир" в Газа и предстои да обяви състава му. Очаква се Съветът да работи, както по конфликта в Близкия изток, така и по други въпроси.
Тръмп заяви подкрепата си за новосформирания технократски комитет, който ще работи съвместно с върховния представител на Съвета за мир.
Преди дни израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че на този пост ще застане българският дипломат Николай Младенов. Крехкото примирие в Газа започна на 3 октомври, а според Тръмп, втората фаза от мирния план вече е в ход. Тя предвижа възстановяване на Ивицата и разоръжаване на палестинската групировка Хамас.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "С подкрепата на Египет, Турция и Катар ще осигурим цялостно споразумение за демилитаризация с Хамас, включващо предаването на всички оръжия и разрушаването на всеки тунел. Хамас трябва незабавно да изпълни своите ангажименти, включително и връщането на последното тяло на Израел. Mогат да го направят по лесния или по трудния начин. Народът на Газа страда достатъчно дълго. Времето е сега."