Технократският комитет за Газа с първо заседание

Първо заседание на 14-членния комитет от палестински технократи, които поемат управлението на Газа. Акцент на разговорите в Кайро са били първите стъпки към възстановяване на палестинската територия след войната.

Часове по-рано американският президент Доналд Тръмп официално обяви, че е сформирал "Съвета за мир" в Газа и предстои да обяви състава му. Очаква се Съветът да работи, както по конфликта в Близкия изток, така и по други въпроси.

Тръмп заяви подкрепата си за новосформирания технократски комитет, който ще работи съвместно с върховния представител на Съвета за мир.

Преди дни израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че на този пост ще застане българският дипломат Николай Младенов. Крехкото примирие в Газа започна на 3 октомври, а според Тръмп, втората фаза от мирния план вече е в ход. Тя предвижа възстановяване на Ивицата и разоръжаване на палестинската групировка Хамас.