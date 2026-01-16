БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Регионалната екоинспекция във Велико Търново наложи принудително спиране на половината производство на дървопреработвателното предприятие, сочено за основен замърсител на въздуха в града. Как реагираха от компанията и има ли опасност служителите ѝ да останат без работа?

Сигналите за задимяване и остра миризма на дървесина и лепила във Велико Търново зачестяват.

"Пушек, миризми. Отваряте прозореца, няма проветряване, има задушаване!"

"Навсякъде има фини прахови частици."

"Би трябвало да дишаме по-чист въздух!"

След поредна проверка в завода за преработка на дървесина в града, регионалната екоинспекция издаде акт за принудително спиране на линията за производство на ПДЧ плоскости. Премиерът в оставка Росен Желязков определи действията им като правилни.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Ние трябва да гарантираме здравето, правото на чист въздух и безопасна околна среда на всеки гражданин. Затова поздравявам РИОСВ, че най-накрая съумяха да постигнат, това което е работата на всеки един контролен орган - да наложат мярка, да наложат санкция тогава, когато се извършват неправомерни действия."

От компанията заявиха, че решението е незаконосъобразно, тъй като при проверките не са установени превишения на нормите, нито реални нарушения, които да оправдават наложеното спиране на производството.

Николай Банков, управител на предприятието: "Имаме срок в 24 часа да представим такъв план за поетапно спиране. Ще си търсим правата до последно. Категорично искам да кажа, че търсим всякакви пропуснати ползи и нанесени щети и в крайна сметка съм сигурен в нашата позиция и смятам, че за съжаление държавата ще бъда тази, която ще плати."

В завода работят около 300 човека като 170 от тях може да останат без работа.

"В един момент много хора ще остана без работа, без пари. Другото, което е вярно нарушава екологията по принцип. Нито така, нито иначе."

Планът за спиране на производството трябва да бъде представен утре.

#завод във Велико Търново # замърсяването на въздуха

Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
Събраха 1 милион монети по 1 стотинки за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора Събраха 1 милион монети по 1 стотинки за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Чете се за: 00:42 мин.
Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре
Чете се за: 01:57 мин.
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград
Чете се за: 00:57 мин.

Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.
По света
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
