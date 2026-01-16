Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново

Регионалната екоинспекция във Велико Търново наложи принудително спиране на половината производство на дървопреработвателното предприятие, сочено за основен замърсител на въздуха в града. Как реагираха от компанията и има ли опасност служителите ѝ да останат без работа?

Сигналите за задимяване и остра миризма на дървесина и лепила във Велико Търново зачестяват.

"Пушек, миризми. Отваряте прозореца, няма проветряване, има задушаване!" "Навсякъде има фини прахови частици." "Би трябвало да дишаме по-чист въздух!"

След поредна проверка в завода за преработка на дървесина в града, регионалната екоинспекция издаде акт за принудително спиране на линията за производство на ПДЧ плоскости. Премиерът в оставка Росен Желязков определи действията им като правилни.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Ние трябва да гарантираме здравето, правото на чист въздух и безопасна околна среда на всеки гражданин. Затова поздравявам РИОСВ, че най-накрая съумяха да постигнат, това което е работата на всеки един контролен орган - да наложат мярка, да наложат санкция тогава, когато се извършват неправомерни действия."

От компанията заявиха, че решението е незаконосъобразно, тъй като при проверките не са установени превишения на нормите, нито реални нарушения, които да оправдават наложеното спиране на производството.

Николай Банков, управител на предприятието: "Имаме срок в 24 часа да представим такъв план за поетапно спиране. Ще си търсим правата до последно. Категорично искам да кажа, че търсим всякакви пропуснати ползи и нанесени щети и в крайна сметка съм сигурен в нашата позиция и смятам, че за съжаление държавата ще бъда тази, която ще плати."

В завода работят около 300 човека като 170 от тях може да останат без работа.

"В един момент много хора ще остана без работа, без пари. Другото, което е вярно нарушава екологията по принцип. Нито така, нито иначе."

Планът за спиране на производството трябва да бъде представен утре.