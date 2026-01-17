Николай Младенов в центъра на световната дипломация

Николай Младенов отново е в центъра на световната дипломация. Младенов е бивш министър на отбраната и на външните работи у нас. След това и пратеник на ООН за Близкия изток.

Съветът за мир в Газа е нов международен механизъм за преход и възстановяване на региона – мисия с изключително висока политическа и хуманитарна цена. Назначението на Николай Младенов на поста генерален директор на съвета, обявено от премиера на Израел Бенямин Нетаняху на 8 януари, идва неслучайно. Зад него стоят десетилетия опит в едни от най-трудните точки на света – от Близкия изток до международните институции на ООН.

Николай Младенов – "Светът и ние" (07.01.2025 г.): "Истинският мир може да съществува само когато Хамас не контролира територии в Газа и се разоръжи ако иска да бъде част от общия палестински политически проект за бъдещето на палестинския народ."

Преди да се утвърди като международен посредник, Николай Младенов представлява България на най-високо ниво. Като министър на външните работи той застава на трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, защитавайки българските позиции в период на глобална несигурност.

Николай Младенов – "По света и у нас", (Ню Йорк, септември 2011 г.): "България вярва, че международното сътрудничество е единственият път към стабилност и сигурност. в един взаимосвързан свят."

След това кариерата му поема трайно към международната сцена. Като специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, Младенов работи между враждуващи страни, в условия на постоянна ескалация и кризи. Дипломат, който рядко търси публичност, но често е там, където решенията са най-трудни.

Николай Младенов (07.01.2025 г.): "Целта трябва да бъде омиротворяването на ситуацията в Газа, на архитектура, която да осигури, че палестинците, които живеят в Газа ще живеят в мир, спокойствие, ще имат възможност за икономическо развитие и няма да бъдат подложени на терора, който Хамас упражняваше върху тях в продължение на повече от десетилетие."

Днес, с предстоящата си нова мисия, Николай Младенов отново застава между конфликта и надеждата за мир. Назначението му е знак че българската дипломация може да има лице и глас на най-високите етажи на световната политика.