ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 01:17 мин.

Благотворителен концерт в Бургас за събиране на средства за роял в Музикалното училище

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
До момента са събрани 18 000 евро, необходими са още 45 хиляди

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Бургас музиката се превръща в кауза. Ученици и професионални класически инструменталисти излязоха на една сцена, за да съберат средства за концертен роял за Музикалното училище в морския град. Инструментът ще даде възможност на младите таланти да усъвършенстват уменията си и да бъдат подготвени за големите сцени.

В Бургас няма концертен роял, а мечтата на учениците от Музикалното училище е да покажат пред родната публика таланта си, изваян от перфектния звук.

Борис Пенев, ученик в 10-ти клас в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – Бургас: "Добрият инструмент е важен, първо за доброто развитие на един млад пианист, за да можеш да изваеш по-хубава музикална линия, по-лесно градиш една база за в бъдеще."

Венета Нейнска, пианист: "Концертният роял има много повече темброви звукови възможности и разликата е толкова огромна, че всъщност, ако тя можеше да бъде обяснена, нямаше да бъде необходим такъв инструмент, абсолютно задължителен за всяка една музикална институция."

Грета Мутлу, цигулар: "Може би за немузикантите мога да дам пример – ако Леонардо да Винчи нямаше достъп до фини четки, а само до бояджийски мечета, щяхме ли да имаме Мона Лиза."

Кампанията събра на една сцена поколения музиканти – професионалисти и ученици.

Димитър Маджаров, директор на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – Бургас: "Самият оркестър е съставен от около 70 човека – над 20 ученици, които са в момента възпитаници на нашето училище, бивши такива и разбира се в концерта се включват много музиканти, които нямат нищо общо с Бургас, но след като чуха за каузата просто проявиха желание."

Калина Василева, диригент: "Всички работят с усмивка, това е извън работния процес, който по принцип се случва в оркестрите и смея да кажа, че за всички ни това е голямо удоволствие да се включим в тази кауза по този начин."

Зоя Калафатева, организатор на кампанията: "Обединява добротата, таланта, музиката, която дарява на зрителя и на почитателя на класическата музика усещането за съпричастност, за подадена ръка, за обединение между различните видове изкуства."

До момента са събрани 18 хиляди евро. Необходими са още 45 хиляди, за да може мечтаният концертен роял да стане реалност.

#благотворителен концерт #Бургас #роял #музикално училище

