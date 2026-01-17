Ледено време в половин България в събота

Жълт код за ниски температури е обявен за 17 януари в 14 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за студено време и отрицателни температури е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. За област Добрич предупреждението е и за силен северен вятър в крайните източни райони.

Минималните температури ще са от около минус 11° в североизточните райони до 0° в Югозападна България, а максималните ще са от минус 5° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.

Над страната ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около минус 5°.

В неделя и понеделник ще бъде студено - минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2° - 3° в крайните южни райони. Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието - временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Във вторник вятърът ще се смени с югоизточен, ще отслабне и в Източна България, без да стихва. Ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат. В сряда облачността от югозапад ще се увеличи и към вечерта и през следващото денонощие на места в Южна България ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. В сряда температурите ще бъдат с още 1 - 2 градуса по-високи.