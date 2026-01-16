Атанас Петров: Ще направим всичко възможно, за да спечелим квотата

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени до 18 години Атанас Петров е категоричен, че тимът ще стори всичко по-силите си, за да спечели квота за предстоящото европейско първенство.

Неговите възпитанички победиха Румъния и си осигуриха битка за квотата срещу Турция или Черна гора.

"Очаквах победа, но не очаквах да е толкова категорична. За съжаление спорим за една квота, в регион, който е много силен. Ще направим всичко възможно, за да я спечелим", сподели той след срещата.

Националката Дарин Нанчева иска да види емоция в играта на отбора.

"Разчитаме на това, да излезем с хъс за победа. Целим да играем без грешки. Най-важното е да има емоция в игрището", допълни тя.

Вижте целите интервюта във видеото.