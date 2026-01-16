БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Атанас Петров: Ще направим всичко възможно, за да спечелим квотата

Репортер: Радостин Любомиров
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени до 18 години призна, че е трудно на отбор като България да спечели квота.

Атанас Петров: Ще направим всичко възможно, за да спечелим квотата
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени до 18 години Атанас Петров е категоричен, че тимът ще стори всичко по-силите си, за да спечели квота за предстоящото европейско първенство.

Неговите възпитанички победиха Румъния и си осигуриха битка за квотата срещу Турция или Черна гора.

"Очаквах победа, но не очаквах да е толкова категорична. За съжаление спорим за една квота, в регион, който е много силен. Ще направим всичко възможно, за да я спечелим", сподели той след срещата.

Националката Дарин Нанчева иска да види емоция в играта на отбора.

"Разчитаме на това, да излезем с хъс за победа. Целим да играем без грешки. Най-важното е да има емоция в игрището", допълни тя.

Вижте целите интервюта във видеото.

