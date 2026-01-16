БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
У нас
задържаха мъж разпространявал порнография интернет
Освободиха Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, срещу 5000 лева парична гаранция. Това стана ясно след заседание на Окръжния съд в Смолян.

19-годишният младеж беше обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение. Съдебният състав не уважи искането на Окръжна прокуратура - Смолян за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража", като прие, че към момента липсват достатъчно основания за постоянен арест.

По време на заседанието наблюдаващият прокурор Станчо Станчев аргументира искането на държавното обвинение с твърдения за реална опасност обвиняемият да се укрие. Според прокуратурата Бобоков няма трайни социални и семейни обвързаности, не е
женен и разполага с финансови възможности, включително скъп автомобил, които биха му позволили да напусне страната.

Официалното обвинение срещу Бобоков е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество - марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама. След изготвената експертиза е установено, че нетното количество на дрогата е 122 грама.

Престъплението е квалифицирано по чл.354а, ал.1 от Наказателния кодекс.

