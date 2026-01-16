Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар ще бъде обвинен за притежание на наркотици с цел разпространение. Той бе задържан вчера в курорта Пампорово.

В личния му автомобил на паркинг до хотел в комплекса са открити високорисковите наркотични вещества. Намерени са при рутинна проверка, а 19-годишният младеж е задържан за срок от 24 часа.

Предстои да му бъде повдигнато обвинение. За този вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години.