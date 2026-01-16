Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение

Той бе задържан вчера в курорта Пампорово
Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар ще бъде обвинен за притежание на наркотици с цел разпространение. Той бе задържан вчера в курорта Пампорово.
В личния му автомобил на паркинг до хотел в комплекса са открити високорисковите наркотични вещества. Намерени са при рутинна проверка, а 19-годишният младеж е задържан за срок от 24 часа.
Предстои да му бъде повдигнато обвинение. За този вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години.
Ст. комисар Цветан Цанков - директор ОДМВР-Смолян: "Държи в различни по вид опаковки, два броя пластмасови кутии, пет броя полиетиленови пликчета, един брой хартиена
салфетка суха зелена тревна маса с общо тегло 384.46 грама, реагираща на направените полеви
тестове на канабис.
Недко Симов - окръжен прокурор на Смолян: "Очакваме, надявам се, доста бързо да бъде
изготвена експертизата по този случай, за да бъдем категорични, че се касае за високорисково
наркотично вещество марихуана. Разпитани са свидетели по делото, както ви казах, назначени са
експертизи. Към настоящия момент предполагам, че вече се предявява постановлението за
привличане на обвиняем, тъй като доказателствата до момента ни дават категорична увереност,
че един е извършителят - 19-годишен младеж."